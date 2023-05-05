У Києві відкрили кіоск-театр з аудіоперформансами: як він працює

Київська ініціатива «Міський театр» відкрила кіоск-театр з аудіоперформансами.

Про це повідомляють на інстаграм-сторінці ініціативи.

Він розташований на вулиці Січових Стрільців, 44 і працюватиме щодня з 18:00 до 20:00.

Протягом травня в кіоску можна послухати аудіоперформанс Діми Левицького «Фотографії вулиці Січових стрільців». Це результат прогулянок автора вулицею Січових Стрільців протягом зими 2022/2023. Під час них митець робив знімки й записував аудіо із детальним описом зображеного на фото: хто ці люди або що це за будівлі, що вони роблять, яке відношення мають до міста чи до війни.

За словами організаторів, ціна квитка на перформанс дорівнює вартості фільтр-кави.

Раніше ми писали, що в муніципальних кінотеатрах Києва можуть з'явитися галереї, навчальні аудиторії та бари.

Фото: «Міський театр