7 українських брендів натуральної косметики

З початком повномасштабної війни багато хто шукає заміну російським брендам, або тим іноземним, які не пішли з російського ринку.

Ми підготували кілька гідних альтернатив від виробників української косметики.

Український бренд натуральної косметики з Івано-Франківська на основі екстракту вітчизняної троянди.

В асортименті – догляд за обличчям, волоссям та тілом. Косметику створюють з дамаських троянд, вирощених у власному органічному саду поблизу Карпат. Трояндові пелюстки переробляються вручну у приватній крафтовій лабораторії. Жодної хімії та агресивних речовин у складі, як стверджують створювачі. «Делікатеси для тіла та обличчя” підходять як дорослим так і дітям, завдяки чому стовідсотково природні цілющі компоненти зволожують та насичують шкіру.

Продукція

Олія шимер з комплексом корисних речовин, тонік з термальною водою, трояндовим гідролатом та вітамінами, помада для губ з какао маслом, кокосовою олією та трояндовою пудрою, ніжний скраб «Цукерка» та багато іншого. Є навіть варення з карпатської троянди (так, так, їстивне) та подарункові набори.

Натуральна косметика за авторськими рецептами.

Акація сенегальська, гідролати кропиви (волошки, лаванди, м’яти, троянди), екстракт білої ікри, зелена глина з активованим вугіллям, овес посівний – це лише частина інгредієнтів, які використовуються у створенні продукції бренду.

Продукція

Антисептики, креми, сироватки, набори від мімічних зморшок, олії та масла, шампуні та кондиціонери. Є спеціальний розділ для чоловіків.

Один з найбільших виробників косметики в Україні.

Бренд працює з 2015 року і починав свою діяльність з виготовлення кавових скрабів, а сьогодні його асортимент налічує понад 500 різних позицій. Для створення продукції відбираються найкращі сертифіковані компоненти і дійсно працюючі формули.

Продукція

Креми для тіла, гелі для душу, шампуні, антицелюлітна олія, порошок для зубів, ну і звісно – ціла серія скрабів (крім кавового – цукровий, рисовий, кокосовий, вівсяний).

Дуже привабливі подарункові набори, є окрема чоловіча лінійка. І тут не обійшлося без модного хайпу у дусі часу – наприклад, заспокійливий крем для тіла «4.5.0», чи концентрований шампунь-мило-гель для душу названий відомою фразою про «русскій воєнний корабль».

Бренд фізіологічної, активної та безпечної косметики.

Натуральну доглядову косметику створюють у крафтовій майстерні на основі нерафінованих олій, первинних рослинних гідролатів та активів. В асортименті – 50 засобів повного догляду за різними типами шкіри та віком.

Авторські рецептури створюють на основі останніх здобутків сфери дерматології та косметології. Косметику виробляють у сучасній лабораторії, де флакони проходять всі ступені очищення та стерилізації. Мета – повернути віру в місцеві нішеві бренди тим, у кого останньою надією лишився косметичний ринок Азії та США.

Продукція

Ягідний бальзам для губ, твердий шампунь Retreat, скраб-баттери для тіла, олеогелі, мінеральна пудра та багато різного «смачного» та цікавого.

Космецевтичний бренд на основі гіалурунової кислоти і цитрату срібла.

Шляхом досліджень доведено, що поєднання двох активних компонентів має унікальні властивості, які позитивно впливають на стан практично будь-якого типу шкіри, стану та вікової категорії. Як зазначають створювачі бренду, це косметика для жінок, життя яких щодня наповнене безліччю подій, які відчувають необхідність завжди виглядати на 100%, але не мають можливості відвідувати косметолога через брак часу.

Продукція

Різноманітні лінійки та позиції для догляду за обличчям, типом шкіри, тілом, волоссям, професійна косметика, нішева парфумерія La Perelin Parfum (парфумерний гардероб у 10 ароматах, парфумована вода – є лімітовані позиції присвячені українським містам-героям та непереможним воїнам ЗСУ).

Інноваційний бренд української косметики. Він побудований на трьох «китах»: природних безпечних компонентах, клінічних дерматологічних дослідженнях та високотехнологічному обладнанні.

Продукція має високий вміст рослинних активів, екстрактів та цінних олій, поєднаних у іноваційні формули. Засоби – біосумісні зі шкірою, тому природні компоненти глибоко проникають, вбудовуються і живлять на клітинному рівні.

Продукція

Топ-засіб – тверді шампуні, а також тверді мила, засоби для обличчя та тіла, солі для ванни, какао-масло та кокосова олія, рідкі патчі з пептидами, пілінги.

Український виробник рослинної доглядової косметики з якісних сертифікованих інгредієнтів. Виробництво знаходиться у Бучі Київської області та у Львові.

Понад п’ять років тому засновниця бренду, мати чотирьох дітей Інна Залізнюк, зіткнулася з дерматитом у малечі, після чого всю побутову хімію з дому було викинуто. Спершу виготовляли косметику для себе, нині мають власну сучасну лабораторію.

Виробництво продукції циклічне – від вирощування, збору, сушки, екстрагування рослин, виготовлення косметики до її поширення.

Продукція

Віск для бороди, відбілюючий зубний порошок, загоювальна мазь для захисників України, твердий шампунь «Кропива», спеціальні набори, чоловіча лінія UBrave, лінія для проблемної шкіри. Також є арома-свічки «А мені нравицця як воно горить» та «Без світла чи без вас? Без вас!»

Фото: соцмережі брендів