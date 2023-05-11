Українці стали частіше дивитися вітчизняне кіно — опитування

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Ірина Маймур
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Українці почали частіше дивитися українське кіно.

Про це свідчать результати опитування Gradus Research, проведеного в березні 2023-го.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення рф регулярно дивилися вітчизняні фільми лишень 29 % опитаних, то зараз це 33 %. Водночас виявилось, що 14 % взагалі не споживають такий контент.

Найпопулярнішими серед українців виявилися сервіси перегляду фільмів онлайн. Це Megogo, SweetTV, Netflix та інші. Їм віддають перевагу 61 % опитаних переважно віком 18–34 роки.

На другому місці серед майданчиків для перегляду вітчизняного кіно — телебачення. Його дивляться 56 % респондентів здебільшого віком 55–60 років.

Офлайн-кінотеатри відвідують 14 % опитаних. Вони користуються особливою популярністю серед молоді.

Найчастіше українці переглядали мультфільм «Мавка. Лісова пісня» — його подивилася третина опитаних. Найменше бачили стрічку «Область Героїв».

Фото: кадри з фільму «Памфір», Gradus Research

Опубліковано: 11 травня 2023
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