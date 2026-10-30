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Кейт Бланшетт отримала Praemium Imperiale — одну з найпрестижніших мистецьких нагород світу

Ірина Маймур 30 жовтня 2026
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Кейт Бланшетт отримала Praemium Imperiale — одну з найпрестижніших мистецьких нагород світу

Австралійська акторка Кейт Бланшетт отримала Praemium Imperiale — одну з найпрестижніших міжнародних мистецьких нагород. Церемонія відбулася 28 жовтня в Токіо, де акторку відзначили в категорії «Театр і кіно».

Премію заснувала Японська мистецька асоціація у 1988 році. Її щороку присуджують за видатні досягнення у п'яти категоріях: живопис, скульптура, архітектура, музика, театр і кіно. Кожен лауреат отримує медаль та грошову винагороду в розмірі 15 мільйонів єн. Серед цьогорічних переможців також — художниця Дженні Гольцер, скульптор Енді Голдсворті та архітектор Даніель Лібескінд.

Для церемонії креативна директорка Uniqlo Клер Вейт Келлер створила Бланшетт костюм на замовлення з японської вовняної тканини та шовку. Акторка є глобальною амбасадоркою бренду.

Наступного дня, 29 жовтня, Бланшетт разом з Uniqlo представила в Токійському університеті літературний проєкт Stories She Tells («Історії, які вона розповідає»), присвячений жіночому досвіду й особистим історіям, пише WWD.

У межах проєкту випустять перший літературний журнал бренду, дебютний номер якого запланований на осінь 2027 року. Темою випуску обрали Connection («Зв'язок») — взаємини між людьми, спільний досвід та зв'язок особистих історій із суспільством. У виданні публікуватимуть есеї, а також літературні твори й наукові дослідження, пов'язані з темою номера.

Тексти для журналу обиратимуть через відкритий конкурс, відбіркову комісію якого очолить Бланшетт. Прийом заявок планують розпочати взимку, а детальні умови участі оголосять приблизно у грудні 2026 року. Відібрані автори отримають підтримку в письменницькій діяльності та можливість працювати з менторами.

Проєкт запускають у партнерстві з Токійським університетом. Його викладачі консультуватимуть редакцію журналу та долучатимуться до створення матеріалів. Згодом організатори планують розширити співпрацю на університети інших країн.

За словами Бланшетт, ідея виникла приблизно рік тому під час розмов із Кодзі Янаї, одним із керівників Fast Retailing — материнської компанії Uniqlo. Вони обговорювали свою любов до кіно й літератури та можливості зробити історії жінок доступнішими широкій аудиторії.

«Хоча жінки становлять понад половину населення світу, їхні історії часто залишаються поза увагою широкої аудиторії», — розповіла акторка WWD.

У межах презентації проєкту Бланшетт прочитала твір «Приналежність» (Belonging) бразильської письменниці Клариси Ліспектор. Також відбулося обговорення за участю японської письменниці Мієко Кавакамі та студенток університету.

Фото на обкладинці: Raph_PH / Wikimedia Commons
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