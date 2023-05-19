Заправка кондиціонера автомобіля. Тонкощі та нюанси

Кондиціонер – важлива частина системи вентиляції у машині. Кондиціонер виконує охолодження повітря, що сприяє усуненню зайвої вологості та неприємних запахів. Однак багато хто забуває, що заправка кондиціонерів авто вимагає своєчасного обслуговування. Наша стаття розповість про те, коли необхідно заправляти кондиціонер, які норми заправки та як можна заправити кондиціонер у машині.
З сервісної книги виробника можна дізнатися, що заправляти автокондиціонер необхідно 1 раз на 2 роки. Але це не так. Про потребу заправки машинного кондиціонера свідчать такі фактори:
Для діагностики автокондиціонера слід звернутися на сто . В автосервісі вам перевірять нестачу фреону замірами тиску в контурі. При нормованому витоку фреону вам запропонують дозаправку. При поломці елемента системи фахівці автосервісу запропонують усунути недолік.
Виробляти до заправлення автокондиціонера необхідно з низки причин:
Виконувати самостійне заправлення кондиціонера в автомобілі можна, але занадто ризиковано. Якщо ви наллєте занадто багато фреону, навантаження на вентилятори та компресори буде збільшено, що призведе до серйозної несправності.
Здійснюючи самостійно дозаправку кондиціонера в автомобілі, ви вже наражаєте себе на ризик, адже це є небезпечною процедурою. Чому? Тому що тиск усередині системи становить від 13 до 15 атмосфер. Крім того, при самостійній дозаправці машинного кондиціонера ви можете не зробити діагностику системи, а значить можете упустити можливий дефект, який можна було виправити відразу.
Вирушаючи на шиномонтаж або автосервіс за дозаправкою, ви можете бути абсолютно спокійні за свій автомобіль. На СТО OILER ви можете до заправити автокондиціонер та отримати слушні поради щодо продовження терміну служби кондиціонера.