Заправка кондиціонера автомобіля. Тонкощі та нюанси

Кондиціонер – важлива частина системи вентиляції у машині. Кондиціонер виконує охолодження повітря, що сприяє усуненню зайвої вологості та неприємних запахів. Однак багато хто забуває, що заправка кондиціонерів авто вимагає своєчасного обслуговування. Наша стаття розповість про те, коли необхідно заправляти кондиціонер, які норми заправки та як можна заправити кондиціонер у машині.

Коли потрібна заправка автокондиціонера

З сервісної книги виробника можна дізнатися, що заправляти автокондиціонер необхідно 1 раз на 2 роки. Але це не так. Про потребу заправки машинного кондиціонера свідчать такі фактори:

Обмерзання магістралей;

Плями олії на трубах;

Зниження прохолоди у салоні.

Для діагностики автокондиціонера слід звернутися на сто . В автосервісі вам перевірять нестачу фреону замірами тиску в контурі. При нормованому витоку фреону вам запропонують дозаправку. При поломці елемента системи фахівці автосервісу запропонують усунути недолік.

Чому необхідно заправляти кондиціонер у машину

Виробляти до заправлення автокондиціонера необхідно з низки причин:

Перепади температур сприяють руйнуванню трубопроводу та появі корозії;

Вібрації автомобіля негативно впливають на роботу кондиціювання;

За тривалої відсутності фреону в кондиціонері знос деталей відбувається значно швидше.

Виконувати самостійне заправлення кондиціонера в автомобілі можна, але занадто ризиковано. Якщо ви наллєте занадто багато фреону, навантаження на вентилятори та компресори буде збільшено, що призведе до серйозної несправності.

Чому не можна заправляти автокондиціонер самостійно

Здійснюючи самостійно дозаправку кондиціонера в автомобілі, ви вже наражаєте себе на ризик, адже це є небезпечною процедурою. Чому? Тому що тиск усередині системи становить від 13 до 15 атмосфер. Крім того, при самостійній дозаправці машинного кондиціонера ви можете не зробити діагностику системи, а значить можете упустити можливий дефект, який можна було виправити відразу.