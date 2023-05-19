Заправка кондиціонера автомобіля. Тонкощі та нюанси

28
Олександра Явник
share share

Кондиціонер – важлива частина системи вентиляції у машині. Кондиціонер виконує охолодження повітря, що сприяє усуненню зайвої вологості та неприємних запахів. Однак багато хто забуває, що заправка кондиціонерів авто вимагає своєчасного обслуговування. Наша стаття розповість про те, коли необхідно заправляти кондиціонер, які норми заправки та як можна заправити кондиціонер у машині.

Коли потрібна заправка автокондиціонера

З сервісної книги виробника можна дізнатися, що заправляти автокондиціонер необхідно 1 раз на 2 роки. Але це не так. Про потребу заправки машинного кондиціонера свідчать такі фактори:

  • Обмерзання магістралей;
  • Плями олії на трубах;
  • Зниження прохолоди у салоні.

Для діагностики автокондиціонера слід звернутися на сто . В автосервісі вам перевірять нестачу фреону замірами тиску в контурі. При нормованому витоку фреону вам запропонують дозаправку. При поломці елемента системи фахівці автосервісу запропонують усунути недолік.

Чому необхідно заправляти кондиціонер у машину

Виробляти до заправлення автокондиціонера необхідно з низки причин:

  • Перепади температур сприяють руйнуванню трубопроводу та появі корозії;
  • Вібрації автомобіля негативно впливають на роботу кондиціювання;
  • За тривалої відсутності фреону в кондиціонері знос деталей відбувається значно швидше.

Виконувати самостійне заправлення кондиціонера в автомобілі можна, але занадто ризиковано. Якщо ви наллєте занадто багато фреону, навантаження на вентилятори та компресори буде збільшено, що призведе до серйозної несправності.

Чому не можна заправляти автокондиціонер самостійно

Здійснюючи самостійно дозаправку кондиціонера в автомобілі, ви вже наражаєте себе на ризик, адже це є небезпечною процедурою. Чому? Тому що тиск усередині системи становить від 13 до 15 атмосфер. Крім того, при самостійній дозаправці машинного кондиціонера ви можете не зробити діагностику системи, а значить можете упустити можливий дефект, який можна було виправити відразу.

Вирушаючи на шиномонтаж або автосервіс за дозаправкою, ви можете бути абсолютно спокійні за свій автомобіль. На СТО OILER ви можете до заправити автокондиціонер та отримати слушні поради щодо продовження терміну служби кондиціонера.

Опубліковано: 19 травня 2023
share share
Австралійське вино, свинина по-флорентійськи та види на Улуру – плани на вечір Австралійське вино, свинина по-флорентійськи та види на Улуру – плани на вечір У столиці більше не будуть варварськи обрізати дерева: Київрада затвердила нові правила У столиці більше не будуть варварськи обрізати дерева: Київрада затвердила нові правила Надходження до бюджету Києва цьогоріч перевищили довоєнні показники – Кличко Надходження до бюджету Києва цьогоріч перевищили довоєнні показники – Кличко Легкий італійський суп за 5 хвилин: рецепт від шеф-кухаря Легкий італійський суп за 5 хвилин: рецепт від шеф-кухаря У Києві розробляють план масового будівництва укриттів У Києві розробляють план масового будівництва укриттів «Океан Ельзи» і Kola випустили кліп на пісню «Коли ми двоє» «Океан Ельзи» і Kola випустили кліп на пісню «Коли ми двоє» На час війни на водоймах Києва заборонили водний транспорт На час війни на водоймах Києва заборонили водний транспорт Reface випустив застосунок Restyle, який стилізує фото та відео за допомогою штучного інтелекту Reface випустив застосунок Restyle, який стилізує фото та відео за допомогою штучного інтелекту
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.