На Софійській площі відкрили інсталяцію, присвячену "Азовсталі"

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Валерія Гуржий
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На Софійській площі у Києві відбулося відкриття інсталяції-символу стійкості та віри українських військовополонених з "Азовсталі".

Про це пише "Суспільне".

Інсталяція присвячена річниці виходу українських військових з "Азовсталі" та нагадує, що світова спільнота докладає зусиль, щоб повернути додому українських військових.

Автори скульптури розповіли, що головний задум інсталяції полягає в тому, що з одного боку складені руки символізують серце, а з іншого — вони виглядають напруженими, як зазвичай у зв'язаному положенні.

Робота була створена скульптором Яном Беспалько. В команді митців також Наталія Башкатова, Семененко Анастасія, Петришин Денис, Ярощук Валентина, Дрига Дарина, Володимир Третьяк. Інсталяцію створили за підтримки бетонної майстерні TVERDO на Арт-заводі "Платформа".

Раніше ми писали, що у Києві з’явився мурал, присвячений полоненим захисникам “Азовсталі”.

Фото: Суспільне

Опубліковано: 21 травня 2023
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