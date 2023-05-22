Дивіться, як реконструювали центральний вхід у музеї в Пирогові

У Національному музеї народної архітектури та побуту України запрацював реконструйований центральний вхід, що був збудований ще в 70-х роках минулого століття.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Новий вхід розробили з урахуванням ландшафтних особливостей музею та туристичних запитів відвідувачів з України й світу. Окрім того, реконструкція центрального входу до музею стала першим етапом реалізації великомасштабної державної програми «Магніти України».

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики, Олександр Ткаченко