Дивіться, як реконструювали центральний вхід у музеї в Пирогові

394
Валерія Гуржий
share share

У Національному музеї народної архітектури та побуту України запрацював реконструйований центральний вхід, що був збудований ще в 70-х роках минулого століття.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Новий вхід розробили з урахуванням ландшафтних особливостей музею та туристичних запитів відвідувачів з України й світу. Окрім того, реконструкція центрального входу до музею стала першим етапом реалізації великомасштабної державної програми «Магніти України».

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики, Олександр Ткаченко

Опубліковано: 22 травня 2023
share share
Uber планує знову запустити проєкт Shuttle в Україні Uber планує знову запустити проєкт Shuttle в Україні В’єтнамське кафе «У Хань» відкрило попап у сезонному барі Okno В’єтнамське кафе «У Хань» відкрило попап у сезонному барі Okno Роботи на пивоварні Шульца проводять без дозволів – КМДА Роботи на пивоварні Шульца проводять без дозволів – КМДА Пісня Джамали — у трійці найкращих композицій «Євробачення» за версією The Guardian Пісня Джамали — у трійці найкращих композицій «Євробачення» за версією The Guardian У Ворзелі на місці зруйнованого окупантами дитячого садочка побудують новий: візуалізації У Ворзелі на місці зруйнованого окупантами дитячого садочка побудують новий: візуалізації Українець створив застосунок, де можна слідкувати за зборами в monobank Українець створив застосунок, де можна слідкувати за зборами в monobank На деяких вулицях Львова замість вуличних парканів висадять кущі На деяких вулицях Львова замість вуличних парканів висадять кущі 8 українських брендів, які шиють джинси 8 українських брендів, які шиють джинси
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.