"Пан Вареник": Як сім’я киян відкрила у Тбілісі ресторан української кухні

Наталя Цуцкірідзе разом із чоловіком-грузином відкрили в Тбілісі ресторан Pan Varenik. Вони приїхали до Грузії з Києва з двома дітьми у лютому 2022 року, де змушені були почати життя наново.

До повномасштабного вторгнення подружжя вже мало досвід у ресторанному бізнесі – у Києві працює їхній ресторан "Іверія", а також однойменна точка із випічкою на Печерську.

Проте відкрити ресторан української кухні у консервативній країні стало справжнім викликом. Наталя розповіла БЖ про те, як закохує грузин в українські вареники та про неймовірну підтримку українських біженців.

Про заклади у Києві

Наталя Цуцкірідзе з дітьми

Ми виїхали з України у лютому ще до початку великої війни. Були дуже погані передчуття і страх. Тому забрали дітей і поїхали на місяць в Грузію, звідки родом мій чоловік, з надією на те, що це тільки передчуття, і все буде добре.

До того жили у центрі Києва. Перед вторгненням школу, куди ходять наші діти, мінували двічі. Щодня ми чули жахливі новини, що росіяни готові розпочати війну, і ми постійно перебували в очікуванні цього. Зрештою не змогли далі чекати, тож прийняли рішення переїхати.

В Україні у нас був грузинський ресторан, який ми вирішили закрити у перші місяці війни. Усіх співробітників звільнили, адже ми не мали змоги більше підтримувати все це. Це ресторан “Іверія”, він знаходиться на вулиці Інститутській, 25. Також на Печерській, 1 у нас є точка із грузинською випічкою “Іверія”. Працюємо близько 15 років. (Обидва заклади вже відновили роботу – БЖ).

Про відкриття ресторану "Пан Вареник" у Тбілісі

Ресторан у Тбілісі відкрили 4 травня 2022 року. Вже тоді зрозуміли, що це може бути надовго. Наші заклади в Києві на той час були закриті, і ми не мали уявлення, що з ними буде надалі. Тому приблизно через місяць після війни, коли вже сліз не залишилось, вирішили шукати роботу тут.

Ми вирішили започаткувати ресторан української кухні з варениками, борщем, смачними зразами, дерунами і широким вибором випічки.

Спершу у нас не було ідей, що робити далі. І ми дуже вдячні грузинам за їхню велику допомогу. Я впевнена, ми б не справились без їхньої підтримки.

Ми безмежно вдячні власнику цього будинку за можливість користуватись приміщенням без орендної плати довгий час.

Меню і всю концепцію ресторану розробляли разом з чоловіком. Частину нашого колективу ми привезли з України, тому відкривались зі своєю командою.

Всі наші страви можна спробувати або у закладі або придбати у замороженому вигляді і забрати з собою.

Про підтримку грузин та команду

Я впевнена, що жодна європейська країна не приймала українців так, як це зробила Грузія, тому що ми отримали допомогу не тільки від держави, а майже від усіх грузин.

Грузини дуже підтримують українців. З цього погляду нам тут комфортно. У нас багато гостей з Абхазії, вони нам дуже співчувають і намагаються допомогти.

Грузини правда дуже консервативні. І навіть в нашому закладі завжди шукають грузинські страви. Але вони нас підтримують і тому в знак солідарності куштують нашу кухню. Тепер вареники – це їхня улюблена страва. Дуже багато також гостей з України.

Персонал шукаємо у соцмережах, є багато україномовних груп. Деякі люди самі звертаються. У нас дуже дружні працівники, кухарі та офіціанти з України та Грузії. Наразі працює 10 співробітників.

Про плани

Чітких планів щодо розвитку немає. Ми живемо в такий час, коли не знаємо, що буде завтра і де ми будемо. Тому робимо, що можемо сьогодні. План один – повернутись додому після закінчення війни. А наразі працюємо тут, донатимо на ЗСУ і молимось за перемогу.