"Укрзалізниця" запустила онлайн-крамницю з мерчем

“Укрзалізниця” запустила сайт "Залізної крамниці", де можна придбати офіційний мерч компанії перевізника.
Серед товарів: підсклянники, шапка “Нумерація вагонів”, худі “Київ Пасажирський”, піни, тимчасові тату, свічки, беруші.
Також в онлайн-магазині можна придбати книжки, зокрема, серію портретів Ukrainian Railroad Ladies Саші Маслова, артбук Kyiv Сергія Майдукова та путівники Україною.
Речі доставляють також за кордон.
Нагадаємо, що офлайн крамницю “Укрзалізниці” запустили у листопаді 2022 року на київському залізничному вокзалі. Невдовзі офлайн-магазин планують відкрити у Львові.