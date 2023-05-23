"Укрзалізниця" запустила онлайн-крамницю з мерчем

“Укрзалізниця” запустила сайт "Залізної крамниці" , де можна придбати офіційний мерч компанії перевізника.

Серед товарів: підсклянники, шапка “Нумерація вагонів”, худі “Київ Пасажирський”, піни, тимчасові тату, свічки, беруші.

Також в онлайн-магазині можна придбати книжки, зокрема, серію портретів Ukrainian Railroad Ladies Саші Маслова, артбук Kyiv Сергія Майдукова та путівники Україною.

Речі доставляють також за кордон.