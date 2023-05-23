"Укрзалізниця" запустила онлайн-крамницю з мерчем

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Марія Іващук
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“Укрзалізниця” запустила сайт "Залізної крамниці", де можна придбати офіційний мерч компанії перевізника.

Серед товарів: підсклянники, шапка “Нумерація вагонів”, худі “Київ Пасажирський”, піни, тимчасові тату, свічки, беруші.

Також в онлайн-магазині можна придбати книжки, зокрема, серію портретів Ukrainian Railroad Ladies Саші Маслова, артбук Kyiv Сергія Майдукова та путівники Україною.

Речі доставляють також за кордон.

Нагадаємо, що офлайн крамницю “Укрзалізниці” запустили у листопаді 2022 року на київському залізничному вокзалі. Невдовзі офлайн-магазин планують відкрити у Львові.

Опубліковано: 23 травня 2023
Укрзалізниця
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