У "Дії" запустили послугу з обміну та відновлення посвідчення водія

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Марія Іващук
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У застосунку “Дія” стала доступна послуга обміну і відновлення посвідчення водія, повідомляють на сайті урядового порталу.

Відтепер можна подати заявку на заміну водійського посвідчення через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.

“Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ”, – йдеться в повідомленні.

Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень.

Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в "Дії" потрібно перейти до меню "Послуги" та натиснути "Заміна посвідчення водія" або натиснути на значок контекстного меню на цифровому водійському та обрати "Замінити посвідчення".

Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.

Фото: horodok.city

Опубліковано: 23 травня 2023
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