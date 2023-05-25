Фрагмент "мосту Кличка", який витримав влучання ракети, продадуть на аукціоні

Фрагмент Київського скляного мосту, який було пошкоджено однією з російських ракет, можна придбати на благодійному онлайн-аукціоні в "Прозорро.Продажі".
Про це повідомляє КМДА.
Це уламок скляної конструкції у захисному коробі. На корпусі є кнопка, яка вмикає підсвітку. Загалом виготовлено 100 таких сувенірів.
Стартова ціна лота – 10 000 грн. Усі зібрані гроші спрямують на забезпечення окремого стрілецького батальйону Києва. Цей батальйон був сформований у 2023 році. До нього увійшли мешканці та мешканки столиці. Зараз вони захищають країну на передовій.
Аукціон відбудеться 2 червня.
Пішохідний міст було пошкоджено однією з російських ракет 10 жовтня 2022 року. Міст, виготовлений зі 700 тон сталі з заводу «Азовсталь», встояв. Вибухом були пошкоджні елементи скла.