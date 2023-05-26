Мережа гастролавок «Чорноморка» відновлює роботу в Харкові

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Ірина Маймур
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26 травня «Чорноморка» відновлює роботу в Харкові вперше від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це заклад повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

«Чорноморку» закрили в лютому 2022-го. Заклад уже декілька разів намагалися перевідкрити.

У «Чорноморці» подають рибу й морепродукти. Їх можна самостійно обрати прямо з вітрини й замовити приготування.

У харківському меню гастролавки з’явилася рибна юшка, кошти із продажу якої передають школі операторів БПЛА «Крук».

Традиційні для мережі «Чорноморка» сніданки планують запустити згодом.

Раніше ми писали, що в Ірпені відновив роботу ресторан Mushlya, що постраждав від окупантів.

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 26 травня 2023
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