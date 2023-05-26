Культурний центр "Краків" на Русанівці відкривають після капітального ремонту

45
Марія Іващук
share share

Культурний центр "Краків" у приміщенні колишнього кінотеатру на Русанівці почне роботу з 3 червня.

Про це повідомляє "Київський культурний кластер" (раніше – "Київкінофільм").

Капітальний ремонт у будівлі тривав із 2018 року.

У центрі 3-4 червня проводитимуть майстер-класи та квести для дітей, відбудеться показ фільму "Холодна війна", а також виступи, зокрема русанівського джаз-клубу.

Протягом червня-серпня 2023 року "Краків" працюватиме у "тестовому форматі" з поступовим запуском кожної з нових локацій.

Опубліковано: 26 травня 2023
share share
Для моста-хвилі на Оболоні вже виготовили велетенські блоки для арок Для моста-хвилі на Оболоні вже виготовили велетенські блоки для арок До та після: на проспекті Івасюка прибрали незаконну рекламу До та після: на проспекті Івасюка прибрали незаконну рекламу Чеський перевізник запускає маршрути з Праги до чотирьох міст України Чеський перевізник запускає маршрути з Праги до чотирьох міст України Мережа гастролавок «Чорноморка» відновлює роботу в Харкові Мережа гастролавок «Чорноморка» відновлює роботу в Харкові Reface створив відеолистівку з привітанням до Дня Києва за допомогою штучного інтелекту Reface створив відеолистівку з привітанням до Дня Києва за допомогою штучного інтелекту У половині вагонів «Укрзалізниці» влітку працюватимуть кондиціонери У половині вагонів «Укрзалізниці» влітку працюватимуть кондиціонери Petcube запускає продажі в Україні. Яка вартість гаджетів Petcube запускає продажі в Україні. Яка вартість гаджетів Історичний готель «Ермітаж» у центрі Києва продали за рекордні 311 млн гривень Історичний готель «Ермітаж» у центрі Києва продали за рекордні 311 млн гривень
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.