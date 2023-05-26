Культурний центр "Краків" на Русанівці відкривають після капітального ремонту

Культурний центр "Краків" у приміщенні колишнього кінотеатру на Русанівці почне роботу з 3 червня.

Про це повідомляє "Київський культурний кластер" (раніше – "Київкінофільм").

Капітальний ремонт у будівлі тривав із 2018 року.

У центрі 3-4 червня проводитимуть майстер-класи та квести для дітей, відбудеться показ фільму "Холодна війна", а також виступи, зокрема русанівського джаз-клубу.

Протягом червня-серпня 2023 року "Краків" працюватиме у "тестовому форматі" з поступовим запуском кожної з нових локацій.