На ВДНГ відкривається БПШ Дмитра Борисова: в меню – шаурма, бургери, пончики

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Марія Банько
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На ВДНГ біля Urban Park відкривається заклад БПШ (Біляш. Пончик. Шаурма) Дмитра Борисова. На відкритті 31 травня протягом всього дня всіх гостей пригощатимуть пончиками з цукровою пудрою та сидром (або лимонадом) за чекін.

Окрім традиційних для формату шаурми, шава-боулів, пончиків і біляшів, тут готують бургери й хот-доги в бріошах.

Є вегетаріанські опції – шаурма з бататом фрі, кімчі й гуакамоле. З напоїв пропонують сидр, пиво, наливки, лимонад та каву.

Адреса: ВДНГ, біля Urban Park
Графік роботи: Пн-чт 11:00-22:00, пт-нд 10:00-22:30
Ціни:

• шаурма – від 99₴

• бургери – від 89₴

• пончики – від 29₴

• келих сидру – від 39₴

Раніше ми писали, що на Солом'янці відкрився «Білий Налив» Дмитра Борисова: це найбільший заклад мережі.

Фото: пресслужба ресторанів Дмитра Борисова

Опубліковано: 30 травня 2023
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