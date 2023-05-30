На ВДНГ відкривається БПШ Дмитра Борисова: в меню – шаурма, бургери, пончики

На ВДНГ біля Urban Park відкривається заклад БПШ (Біляш. Пончик. Шаурма) Дмитра Борисова. На відкритті 31 травня протягом всього дня всіх гостей пригощатимуть пончиками з цукровою пудрою та сидром (або лимонадом) за чекін.
Окрім традиційних для формату шаурми, шава-боулів, пончиків і біляшів, тут готують бургери й хот-доги в бріошах.
Є вегетаріанські опції – шаурма з бататом фрі, кімчі й гуакамоле. З напоїв пропонують сидр, пиво, наливки, лимонад та каву.
Адреса: ВДНГ, біля Urban Park
Графік роботи: Пн-чт 11:00-22:00, пт-нд 10:00-22:30
Ціни:
• шаурма – від 99₴
• бургери – від 89₴
• пончики – від 29₴
• келих сидру – від 39₴
Раніше ми писали, що на Солом'янці відкрився «Білий Налив» Дмитра Борисова: це найбільший заклад мережі.
Фото: пресслужба ресторанів Дмитра Борисова