Укриття зі спальнею та душем: харків'яни створили модульний бункер і запускають виробництво

Харків'яни запустили стартап із виготовлення укриттів із власною спальнею, душовою кабіною та мікрохвильовкою і вже готуються до перших замовлень.

Про це пише Шо Там.

Металеві конструкції бункера ладні захистити власника від ракетних атак, а формат мініквартири під землею забезпечує домашню атмосферу. Це не просто місце, де можна пересидіти тривогу. Це ідеальне приміщення, яке в мирний час може перетворитися на офіс, майстерню чи ігрову.

Засновники компанії «Схов» з виробництва металевих підземних бункерів Олексій Суслін та Олександр Чирва розповідають, що «Схов» – це мініквартира площею в середньому 18 квадратних метрів із технічним приміщенням, спальнею, санвузлом, душовою кабіною та кухнею з усією необхідною технікою.

Окрім того, укриття здатне захистити людей під час можливої окупації. Входи і вентиляцію можна замаскувати. Бункер настільки автономний, що там реально можна перебувати протягом місяця.

У «Схові» не відчувається, що ти перебуваєш під землею. Там стабільна температура, яку легко підтримувати. Єдине, чого там ніколи не буде, – сонячного світла.

Засновники кажуть, що розроблятимуть як приватні, так і соціальні бункери. Для приватного будинку вартість облаштування «Схову» з усіма системами та автономністю обійдеться приблизно у 90-95 тисяч доларів. Можна робити і щось простіше. Загалом ціна – від 50 тисяч доларів.

Остаточна вартість залежатиме від принципу конструкції та матеріалів, які використовуватимуться. Щодо соціальних укриттів, наприклад, для шкіл, то їх вартість сягатиме приблизно 2 тисячі доларів за квадратний метр. Там не буде голих стін, там будуть місця для сну та сидіння, туалет і навіть плита. А ще там можна буде повноцінно проводити заняття.