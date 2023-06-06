Як допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС: речі, донати, житло

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Валерія Гуржий
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Волонтерські служби, активісти, фонди заявили про збір необхідних речей та продуктів для людей, які постраждали внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Також потерпілим надають прихисток та допомагають з евакуацією з підтоплених районів.

Збори коштів, їжі та речей

  • У Києві кофейня Octotower оголосила про збір продуктів харчування, корму для тварин, дитячого харчування, предметів особистої гігієни для Херсону. Необхідне можна привезти за адресою: вулиця Мечникова, 5.
  • ТУЧА збирає кошти на потреби постраждалих і на речі. Посилання на банку.

Прихисток

Українська волонтерська служба опублікувала список міст та телефони координаторів, де постраждалі можуть отримати прихисток.

  • Київ - координаторка з тимчасового розміщення людей Даша - телефон: (063) 904-00-22.
  • Буча - дізнатися більше про поселення можна за посиланням або телефонами: (067) 333-17-52, (093) 170-67-39, (050) 615-57-50.
  • Кропивницький - з поселенням допомагає благодійний фонд "Милосердя". Додаткова інформація про поселення за посиланням або телефоном: (073) 007-00-78. Також потерпілим допомагає Обласний штаб роботи з переселенцями. Детальніше за посиланням та телефонами: (0522) 30-50-39, (0522) 30-50-57, (0522) 30-50-59.
  • Львів - допомагає координаційний центр на «Арені Львів». Детальніше за посиланням або телефонами: (068) 414-79-63, (097) 182-18-60, (097) 347-44-59
  • Одеса - «Дорога к дому» - телефон: (063) 904-00-22; хостели - телефони: (067) 481-38-28, (099) 440-52-59; «Дрім Хостел» - телефон: (067) 696-29-32; гуртожиток - телефон: (067) 922-77-14.
  • Тернопіль - допомогу надає БО «Благодійний фонд "Тернопіль". Подробиці за посиланням або за телефоном: (067) 352-22-48.
  • Хмельницький - координаторка з тимчасового розміщення людей Даша. Деталі за телефоном: (098) 122-11-05. Допомагає також Центр допомоги біженцям. Подробиці за посиланням або за телефоном: (093) 170-25-60.
  • передмістя Дніпра - допомагає БФ «Помагаєм». Подробиці за телефоном: (068) 607-30-18.

Евакуація

  • БФ «Восток SOS» оголосила про безоплатну евакуацію жителів села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел. Допомагають виїхати самотнім, родинам, людям з інвалідністю, представникам маломобільних груп населення, особам із дітьми та тваринами. Контакти: 0800 332 614. Месенджери: +38 099 710 48 72 (Viber); +38 096 108 60 48 (Telegram).
  • Організація Helping to leave евакуйовує людей з Херсонщини. Подробиці за телефоном: (093) 177 64 58.

Фото: https://t.me/Tsaplienko

Опубліковано: 06 червня 2023
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