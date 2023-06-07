На Бессарабці відкрився гастробар "Пахне Смаженим": що в меню

252
Марія Іващук
share share

На Бессарабській площі відкрився гастробар “Пахне смаженим” зі стравами європейської кухні та сніданками.

У меню: три види бургерів, шаурма, салати, стейки з лосося та телятини, паста і десерти.

В якості гарячих закусок пропонують запечений камамбер із томатами, курячі крильця баффало та крокети з шинкою. На сніданок можна замовити брускети з гуакамоле і лососем або з хамоном і печеним перцем, кілька страв з яєць, запечений сендвіч з куркою та сирники.

У барній карті європейські та українські тихі й ігристі вина, коктейлі і міцний алкоголь.

Ціни: яєчня оката з беконом та тостом – 110 грн, крокети з шинкою та соусом тар-тар – 139 грн, бургер із рваною телятиною – 159 грн, фішбургер – 249 грн, стейк із телятини – 410 грн, апероль – 225 грн
Адреса: Бессарабська площа, 2
Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00
Instagram

Опубліковано: 07 червня 2023
Бессарабка
share share
У Львові на місці занедбаного шкільного дворика відкрили сучасний дитмайданчик У Львові на місці занедбаного шкільного дворика відкрили сучасний дитмайданчик Як виглядатиме кесон на Оболоні зсередини: перші візуалізації Як виглядатиме кесон на Оболоні зсередини: перші візуалізації На Дарниці демонтували незаконні споруди біля озера На Дарниці демонтували незаконні споруди біля озера Закинуту поліклініку в Славутичі хочуть перетворити на бізнес-резиденцію і житло для ВПО Закинуту поліклініку в Славутичі хочуть перетворити на бізнес-резиденцію і житло для ВПО На ВДНГ відкрили стритфуд-точку "Котлета по-київськи" На ВДНГ відкрили стритфуд-точку "Котлета по-київськи" У Києві з’явився сервіс пошуку прихистку для тварин У Києві з’явився сервіс пошуку прихистку для тварин Київські заклади преміум-класу працюють у комендантську годину та під час повітряних тривог Київські заклади преміум-класу працюють у комендантську годину та під час повітряних тривог У Гостомелі посадовці розікрали 5 млн гривень, що мали піти на ремонт укриттів і пошкодженого житла У Гостомелі посадовці розікрали 5 млн гривень, що мали піти на ремонт укриттів і пошкодженого житла
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.