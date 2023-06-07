На Бессарабці відкрився гастробар "Пахне Смаженим": що в меню

На Бессарабській площі відкрився гастробар “Пахне смаженим” зі стравами європейської кухні та сніданками.
У меню: три види бургерів, шаурма, салати, стейки з лосося та телятини, паста і десерти.
В якості гарячих закусок пропонують запечений камамбер із томатами, курячі крильця баффало та крокети з шинкою. На сніданок можна замовити брускети з гуакамоле і лососем або з хамоном і печеним перцем, кілька страв з яєць, запечений сендвіч з куркою та сирники.
У барній карті європейські та українські тихі й ігристі вина, коктейлі і міцний алкоголь.
Ціни: яєчня оката з беконом та тостом – 110 грн, крокети з шинкою та соусом тар-тар – 139 грн, бургер із рваною телятиною – 159 грн, фішбургер – 249 грн, стейк із телятини – 410 грн, апероль – 225 грн
Адреса: Бессарабська площа, 2
Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00
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