На Бессарабці відкрився гастробар "Пахне Смаженим": що в меню

На Бессарабській площі відкрився гастробар “Пахне смаженим” зі стравами європейської кухні та сніданками.

У меню: три види бургерів, шаурма, салати, стейки з лосося та телятини, паста і десерти.

В якості гарячих закусок пропонують запечений камамбер із томатами, курячі крильця баффало та крокети з шинкою. На сніданок можна замовити брускети з гуакамоле і лососем або з хамоном і печеним перцем, кілька страв з яєць, запечений сендвіч з куркою та сирники.

У барній карті європейські та українські тихі й ігристі вина, коктейлі і міцний алкоголь.