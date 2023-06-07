Як виглядатиме кесон на Оболоні зсередини: перші візуалізації

З’явились перші візуалізації інтер’єру кесону на Оболоні, де тривають роботи з реконструкції.
Їх опублікував головний світловий дизайнер і засновник компанії Expolight Микола Каблука, який працює над проєктом.
Об’єкт всередині підсвічуватиметься з використанням ефекту 3D. Планується підсвітка у природній водній та цифровій тематиках. Також підсвітка буде змінюватись в залежності від подій та пори дня.
Раніше стало відомо, що Департамент міського благоустрою КМДА видав дозволи на будівельні та земляні роботи у парку “Наталка” ТОВ «Гювексхаус», що проводить капітальний ремонт кесону.
Раніше активісти ГО «Парк Наталка» пропонували перетворити кесон на артпростір.