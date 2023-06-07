Як виглядатиме кесон на Оболоні зсередини: перші візуалізації

1911
Марія Іващук
share share

З’явились перші візуалізації інтер’єру кесону на Оболоні, де тривають роботи з реконструкції.

Їх опублікував головний світловий дизайнер і засновник компанії Expolight Микола Каблука, який працює над проєктом.

Об’єкт всередині підсвічуватиметься з використанням ефекту 3D. Планується підсвітка у природній водній та цифровій тематиках. Також підсвітка буде змінюватись в залежності від подій та пори дня.

enter image caption here

Раніше стало відомо, що Департамент міського благоустрою КМДА видав дозволи на будівельні та земляні роботи у парку “Наталка” ТОВ «Гювексхаус», що проводить капітальний ремонт кесону.

Раніше активісти ГО «Парк Наталка» пропонували перетворити кесон на артпростір.

Опубліковано: 07 червня 2023
Оболонь
share share
У Львові на місці занедбаного шкільного дворика відкрили сучасний дитмайданчик У Львові на місці занедбаного шкільного дворика відкрили сучасний дитмайданчик На Дарниці демонтували незаконні споруди біля озера На Дарниці демонтували незаконні споруди біля озера Закинуту поліклініку в Славутичі хочуть перетворити на бізнес-резиденцію і житло для ВПО Закинуту поліклініку в Славутичі хочуть перетворити на бізнес-резиденцію і житло для ВПО На ВДНГ відкрили стритфуд-точку "Котлета по-київськи" На ВДНГ відкрили стритфуд-точку "Котлета по-київськи" У Києві з’явився сервіс пошуку прихистку для тварин У Києві з’явився сервіс пошуку прихистку для тварин Київські заклади преміум-класу працюють у комендантську годину та під час повітряних тривог Київські заклади преміум-класу працюють у комендантську годину та під час повітряних тривог У Гостомелі посадовці розікрали 5 млн гривень, що мали піти на ремонт укриттів і пошкодженого житла У Гостомелі посадовці розікрали 5 млн гривень, що мали піти на ремонт укриттів і пошкодженого житла На Бессарабці відкрився гастробар "Пахне Смаженим": що в меню На Бессарабці відкрився гастробар "Пахне Смаженим": що в меню
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.