Як виглядатиме кесон на Оболоні зсередини: перші візуалізації

З’явились перші візуалізації інтер’єру кесону на Оболоні, де тривають роботи з реконструкції.

Їх опублікував головний світловий дизайнер і засновник компанії Expolight Микола Каблука, який працює над проєктом.

Об’єкт всередині підсвічуватиметься з використанням ефекту 3D. Планується підсвітка у природній водній та цифровій тематиках. Також підсвітка буде змінюватись в залежності від подій та пори дня.

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Раніше стало відомо, що Департамент міського благоустрою КМДА видав дозволи на будівельні та земляні роботи у парку “Наталка” ТОВ «Гювексхаус», що проводить капітальний ремонт кесону.