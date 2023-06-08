В Україні розробили телеграм-бот із базою всіх укриттів

Українські розробники з компанії Stfalcon з ініціативи та підтримки ДСНС створили чат-бот із базою всіх укриттів України.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці компанії.
Головне завдання бота — допомогти з пошуком найближчого безпечного місця відносно вашої поточної локації.
«І хоч відповідні служби працюють над тим, що забезпечити постійну роботу укриттів, ми, на жаль, не можемо на 100 % бути впевненими чи в даний момент укриття поблизу вас робочі, тому передусім це рекомендаційний бот», — діляться розробники.
Телеграм-ботом «Укриття!» можна скористатися за посиланням.
Фото: Stfalcon