В Україні розробили телеграм-бот із базою всіх укриттів

Українські розробники з компанії Stfalcon з ініціативи та підтримки ДСНС створили чат-бот із базою всіх укриттів України.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці компанії.

Головне завдання бота — допомогти з пошуком найближчого безпечного місця відносно вашої поточної локації.

«І хоч відповідні служби працюють над тим, що забезпечити постійну роботу укриттів, ми, на жаль, не можемо на 100 % бути впевненими чи в даний момент укриття поблизу вас робочі, тому передусім це рекомендаційний бот», — діляться розробники.

Телеграм-ботом «Укриття!» можна скористатися за посиланням.

Фото: Stfalcon