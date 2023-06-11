У Ботсаду Гришка просять допомоги киян у прибиранні і догляді за рослинами

Ботанічний сад ім. Гришка потребує допомоги волонтерів.

Про це повідомила Галина Совенко-Шевердіна.

За її словами, наразі не вистачає людей, адже хлопці, які косили траву, пішли захищати країну. Грошей від вхідних квитків ледве вистачає на підтримання життєздатності саду та на опалення оранжерей взимку.

"Ви можете допомогти, долучившись своїми руками на пару годин. По середам і четвергам волонтери збираються о 9 годині на вході. Беріть гумові рукавички і капелюх від сонця"

Спільнота "Волонтери бонатічного саду" публікують фото та відео свої діяльності, де показують, як косять траву, закидають траншеї та стрижуть ялиновий живопліт.

Раніше ми писали, що у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України відбувся захід “Пам’ять і відродження”, у рамках якого висадили 25 кримських сосен.

Фото: Волонтери ботанічного саду