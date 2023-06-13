Співзасновник Concert.ua відкриває книгарню Readeat біля “Олімпійської”

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Марія Іващук
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Співзасновник квиткового сервісу Concert.ua Дмитро Феліксов відкриває книгарню біля метро “Олімпійська”, про це підприємець розповів в Instagram.

Книжковий магазин матиме назву Readeat. Підприємець розповів, що надихався однією з найбільших мереж американських книгарень Barnes & Noble.

Американська книгарня Barnes & Noble.

Також Феліксов каже, що його надихала мережа кав’ярень Starbucks.

«Завжди любив їх бренд не стільки за каву, скільки за атмосферу», — зазначає підприємець.

Книгарня матиме два поверхи й виглядатиме приблизно так:

Нагадаємо, що біля Арсенальної відкрилась арт-книгарня «Місто» з мозаїчним панно та корнером з вінілом.

Фото: Sonja Punz

Опубліковано: 13 червня 2023
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