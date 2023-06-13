Співзасновник Concert.ua відкриває книгарню Readeat біля “Олімпійської”

Співзасновник квиткового сервісу Concert.ua Дмитро Феліксов відкриває книгарню біля метро “Олімпійська”, про це підприємець розповів в Instagram.
Книжковий магазин матиме назву Readeat. Підприємець розповів, що надихався однією з найбільших мереж американських книгарень Barnes & Noble.
Також Феліксов каже, що його надихала мережа кав’ярень Starbucks.
«Завжди любив їх бренд не стільки за каву, скільки за атмосферу», — зазначає підприємець.
Книгарня матиме два поверхи й виглядатиме приблизно так:
Нагадаємо, що біля Арсенальної відкрилась арт-книгарня «Місто» з мозаїчним панно та корнером з вінілом.
Фото: Sonja Punz