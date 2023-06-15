Через ракетну атаку рф постраждали Одеська кіностудія і політехнічний університет

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Ірина Маймур
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Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі в ніч на 14 червня постраждала Одеська кіностудія. Вона розташована за кілометр від епіцентру вибуху.

Про це повідомляють в соцмережах Одеської кіностудії.

Пошкодження отримали вхід в адміністративну будівлю (двері й механізм відкриття), будівля цеху підготовки зйомок (часткове руйнування стелі), а також будівля цеху обробки плівки (вибито 13 вікон).

Руйнування спричинила ударна хвиля від вибуху. Ніхто з працівників підприємства не постраждав.

Також вибуховою хвилею пошкодило політехнічний університет, крамниці, Музей цікавої науки, кав'ярні та McDonald’s.

Нагадаємо, що в ніч на 14 червня ворог спрямував по місту 4 ракети «Калібр». 3 людини загинули, ще 13 поранені.

Фото: Одеська кіностудія, Ігор Ткаченко

Опубліковано: 15 червня 2023
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