В Україні з’явився застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База»

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Ірина Маймур
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В Україні запустили застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». Його за сім місяців створила міжнародна організація IREX.

Про це розробники повідомили у фейсбуці.

У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров’я і вправи для самодопомоги, а також корисні ветеранам і ветеранкам контакти.

Застосунок має кризову кнопку, яка допоможе врегулювати свій стан, коли дуже погано. Також просто в «Базі» є змога написати фахівцю-психотерапевту та отримати кваліфіковану відповідь. Користувач може залишатися анонімним і не вказувати дані про себе.

До того ж у застосунку є інформація про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав’язливі думки та інструменти, як працювати із цим.

Також «База» має трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани і ставити собі нагадування.

Застосунок можна завантажити в Google Play і App Store.

Фото: «База»

Опубліковано: 19 червня 2023
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