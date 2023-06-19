На Печерську відкрили ресторан «Любов та люди» із сучасною українською кухнею

На Печерську в ЖК «Французький квартал-2» запрацював ресторан сучасної української кухні «Любов та люди».

Його власниця та ідейна натхненниця — Юлія Саєнко.

Заклад родинний, тому тут є меню для малечі та облаштована дитяча кімната.

У меню пропонують неординарні поєднання локальних продуктів та страви, які не є типово українськими, однак уже стали частиною гастрономічного життя Києва. Зокрема, є паста, рамен, хумус із солодким м’ясом і український рібай.

Також у «Любов та люди» готують сніданки з 10:00 до 13:00: перлотто з артишоками та яйцем пашот, аво-тост із печеним буряком або оладки із цукіні та кіноа.

У барній карті є класичні та авторські коктейлі, вина та міцний алкоголь, кава та лимонади.

Ціни: гречаний багет із пармезаном та часником — 135 грн, перлотто з артишоками та яйцем пашот — 295 грн, хумус із солодким м’ясом — 290 грн, боул із фермерською тилапією та з птітімом — 410 грн, погач із бараниною карі — 365 грн

Адреса: вулиця Предславинська, 44

Режим роботи: щодня 10:00–22:00

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Фото: «Любов та люди»