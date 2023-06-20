У Львові стихійне звалище перетворили на квітник

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Валерія Гуржий
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У львівському парку «Залізна вода» стихійне звалище перетворили на квітник, що відновлюватиме родючість ґрунту та покращуватиме ситуацію із біорізноманіттям.

Про це пише "Хмарочос".

У 2021 році у парку «Залізна вода» громадські об’єднання у співпраці з містом розпочали створення простору міського садівництва та городництва «Розсадник».

На частині території активісти розпочали вирощувати городину та декоративні рослини, створили алею компостерів, а також почали проводити просвітницькі і гарденотерапевтичні заходи.

Ділянку площею близько 120 м2 вкрили приблизно 40 см шаром органічної підживки з міської станції компостування. На це пішло понад 20 тонн сировини. Потым було обрано та висаджено понад 130 саджанців рослин, які повинні подбати про відновлення ґрунту. До робіт з рекультивації ділянки у форматі воркшопу долучилося близько 25 волонтерів та волонтерок.

Фото: Хмарочос

Опубліковано: 20 червня 2023
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