Кава, вино і сніданки: неподалік від Палацу Спорту відкрили кафе Rabbit Hole

Неподалік від Палацу Спорту розпочало роботу міське кафе Rabbit Hole з кавою, вином та сніданками.

Назва закладу з’явилася, коли власники побачили візуалізацію ремонту приміщення кафе.

«Цей проєкт він назвав Rabbit Hole, що в перекладі — кроляча нора. Нам так сподобалась ця ідея, що ми вирішили так і назвати наш заклад, хоча до цього мали вже робочу назву», — розповідають The Village Україна власники.

У Rabbit Hole є сніданки протягом всього дня та кава на трьох видах арабіки.

Також наразі діє акція: будь-який сніданок із кавою буде вартувати 199 гривень.

Наразі у тестовому режимі заклад працює з 9:00 до 20:00.

Ціни: великий сніданок із хамоном — 199 грн, великий сніданок із лососем — 199 грн, сирники із соленою карамеллю і бананом — 199 грн, капучино — 50 грн, какао — 80 грн, келих вина з полуницями — 119 грн

Адреса: вулиця Еспланадна, 32

Режим роботи: щодня 07:30-21:00

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Фото: Rabbit Hole