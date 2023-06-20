Кава, вино і сніданки: неподалік від Палацу Спорту відкрили кафе Rabbit Hole

Неподалік від Палацу Спорту розпочало роботу міське кафе Rabbit Hole з кавою, вином та сніданками.
Назва закладу з’явилася, коли власники побачили візуалізацію ремонту приміщення кафе.
«Цей проєкт він назвав Rabbit Hole, що в перекладі — кроляча нора. Нам так сподобалась ця ідея, що ми вирішили так і назвати наш заклад, хоча до цього мали вже робочу назву», — розповідають The Village Україна власники.
У Rabbit Hole є сніданки протягом всього дня та кава на трьох видах арабіки.
Також наразі діє акція: будь-який сніданок із кавою буде вартувати 199 гривень.
Наразі у тестовому режимі заклад працює з 9:00 до 20:00.
Ціни: великий сніданок із хамоном — 199 грн, великий сніданок із лососем — 199 грн, сирники із соленою карамеллю і бананом — 199 грн, капучино — 50 грн, какао — 80 грн, келих вина з полуницями — 119 грн
Адреса: вулиця Еспланадна, 32
Режим роботи: щодня 07:30-21:00
Фото: Rabbit Hole