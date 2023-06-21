На Подолі відкрили ресторан Frumento: готують італійські страви з українських продуктів

На Подолі в тестовому режимі почав роботу заклад Frumento – ресторанний простір, який має поєднати Україну та Італію.

Тут готують італійській страви з українських крафтових продуктів.

Над інтер’єром, в якому сплелися елементи двох культур, працювати брати Юдіни.



“Можна припустити, що вас оточують теплі відтінки італійської Тоскани, які поєднуються з українськими мотивами. Дерев'яні меблі, мазані стіни, традиційні візерунки та декоративні елементи допоможуть вам відчути унікальну атмосферу обох народів”, – кажуть у закладі.

До 13.00 тут подають сніданки: вівсянку з різними додатками, оладки з амарантом та креветками, кукурудзяне суфле з грибами.

В основному меню – піца, паста та різноманітні закуски.