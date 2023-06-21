Відтепер можна закрити ФОП у «Дії» в декілька кліків: інструкція

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Ірина Маймур
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Відтепер на порталі «Дія» можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора.

Про це повідомили в Мінцифри.

Скористатися послугою можуть:

  • фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Щоб закрити ФОП у «Дії», необхідно:

  • авторизуватися на порталі;
  • вибрати послугу «Автоматичне закриття ФОП»;
  • натиснути «Подати заяву» (вся інформація підтягнеться з ЄДР);
  • перевірити правильність інформації;
  • підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи;

Після цього дані про закриття ФОП автоматично підтягнуться до Єдиного державного реєстру (ЄДР) та податкової за місцем реєстрації.

Фото: NV

Опубліковано: 21 червня 2023
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