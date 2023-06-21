Відтепер можна закрити ФОП у «Дії» в декілька кліків: інструкція

Відтепер на порталі «Дія» можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора.
Про це повідомили в Мінцифри.
Скористатися послугою можуть:
- фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Щоб закрити ФОП у «Дії», необхідно:
- авторизуватися на порталі;
- вибрати послугу «Автоматичне закриття ФОП»;
- натиснути «Подати заяву» (вся інформація підтягнеться з ЄДР);
- перевірити правильність інформації;
- підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи;
Після цього дані про закриття ФОП автоматично підтягнуться до Єдиного державного реєстру (ЄДР) та податкової за місцем реєстрації.
Фото: NV