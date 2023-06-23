У ТРЦ Gulliver відкрився поп-ап Etnika Home

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Валерія Гуржий
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Поп-ап Etnika Home від Made in Ukraine відкрився в ТРЦ Gulliver.

Etnika Home – це магазин, в якому представлені українські меблі, текстиль, свічки, кераміка, дерев’яні вироби, постіль, косметика, килими лише українського виробництва.

У компанії стверджують, що вироби крафтарів та майстрів народних художніх промислів гарно вписуються в сучасний інтер’єр та побут.

Made in Ukraine – проєкт, що розпочався в лютому 2013 року. За 10 років було проведено 68 фестивалів та поп-ап сторів в Україні та за кордоном, в яких взяли участь понад 19000 учасників.

Фото: Made in Ukraine

Опубліковано: 23 червня 2023
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