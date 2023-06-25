Бренд Um Store презентував дроп патріотичного одягу про харківську незламність

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Валерія Гуржий
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Харківський бренд Um Store презентував дроп патріотичного одягу Kharkiv про незламність міста, до якого увійшли унісекс-футболки й худі.

Кольори дропу - жовтий і зелений, які є основою герба Харкова. Купити футболку можна за 899 гривень, а худі - 2099 гривень. Увесь прибуток від продажу бренд передасть на потреби ЗСУ.

“Десь, колись нам хтось сказав: “Де харківський мерч?”. Нумо підтримаймо рідне місто та захисників, що саме зараз віддають життя за нас, за місто і міста, за спокій та розквіт. Бо це худі — не просто річ, це твій донат на перемогу”

Раніше ми писали, що польський бренд Medicine випустив колекцію одягу, присвячену творчості української художниці Марії Примаченко.

Опубліковано: 25 червня 2023
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