60% киян не планують виїжджати з міста у разі воєнного загострення поблизу - опитування

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Валерія Гуржий
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У разі воєнного загострення поблизу Києва, 60% містян планують залишитися у місті.

Про це йдеться в опитуванні соціальної групи "Рейтинг".

При цьому 12% киян планують піти у ЗСУ, 8% - переїхати в іншу область, 4% - переїхати за кордон, 5% - поїхати в інший населений пункт області, 10% не мають планів.

Якщо дивитися картину по всій Україні, то від 45% до 61% українців планують лишатися у своїх містах, навіть якщо ситуація поблизу загострититься через воєнні дії.

Опитування проводилося серед майже 17 тисяч мешканців 21 обласного центру.

Раніше ми писали, що у Києві на час воєнного стану заборонили рух всіх водних видів транспорту. А пляжного сезону не буде.

Фото: Unsplash\Oleksandr Zhabin

Опубліковано: 01 липня 2023
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