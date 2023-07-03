В Іспанії з'явився мурал «Мир у наших руках», присвячений Україні: фото

В іспанському місті Кордова відкрили український мурал «Мир у наших руках». Його автори — київські митці Ольга й Михайло Коробкови.

Про це художники повідомили у своїх соцмережах.

Своїм стінописом митці хочуть привернути увагу світу до війни в Україні та спонукати Європу й надалі продовжувати підтримувати українців у спротиві російській агресії.

Художники намалювали на муралі матір із немовлям: вони символізують любов, надію та віру у світле майбутнє українців.

«Сотні тисяч мам із дітьми, чоловіків та жінок загинули із початком російського вторгнення та повномасштабної війни в Україні. Тож через мистецтво ми розповідаємо Світу про нас, сильних та незламних українців, які виборюють своє життя та свободу кожного дня. Цей мурал уособлює все світле та прекрасне, що є в нашій нації», — говорить Ольга Коробкова.

Мурал розташований в історичному центрі Кордови — на стіні стародавньої Митниці XIV століття перед Катедральним собором Непорочного Зачаття Діви Марії.

Фото: Korobkov Аrt Studio