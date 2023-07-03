На фасад Палацу культури КПІ почали повертати автентичний облицювальний камінь

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Валерія Гуржий
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На фасад Палацу культури КПІ почали повертати травертин – дорогий натуральний облицювальний камінь.

Про це повідомляє Los Solomas.

Раніше з'явилася інформація, що з Палацу культури КПІ знімають натуральний облицювальний камінь травертин. Згодом в адміністрації пояснили, що плитка відшарувалася й загрожувала безпеці відвідувачів ЦКМ.

Палац культури та мистецтв КПІ на площі Знань — частина модерного архітектурного комплексу Київського політехнічного інституту, до якого, зокрема, входить і Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Г. І. Денисенка.

Фото: Los Solomas

Опубліковано: 03 липня 2023
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