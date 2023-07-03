Кава, коктейлі і приставка: на Солом’янці відкрили кав’ярню-бар «Вибрані твори»

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Ірина Маймур
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У Солом’янському районі Києва запрацювала кав’ярня-бар «Вибрані твори». Тут подають і каву, і коктейлі.

У барній карті закладу — приблизно 30 класичних позицій та авторські коктейлі.

Також тут пропонують усі класичні кавові напої, какао, авторські чаї та лимонади. До них можна замовити десерти й кіші.

До закладу можна завітати не тільки за напоями та смаколиками, а й щоби пограти у приставку. Для цього треба забронювати час та столик заздалегідь.

«Вибрані твори» запровадили ініціативу, завдяки якій гості можуть передати банку колд-брю українським захисникам та захисницям, беручи напій собі. Наразі команда закладу вже передала орієнтовно 600 банок кави.

Поки що «Вибрані твори» працюють у тестовому режимі.

Ціни: допіо — 40 грн, флет-вайт/капучино/лате — 60 грн, лимонади — 60 грн, Олд-фешн/Американо — 120 грн, Дайкірі/Мангеттен — 130 грн, Бульвардьє/Негроні — 150 грн, Віскісауер/Гімлет — 150 грн, Кловер-клаб/Авіація — 180 грн

Адреса: вул. Смілянська, 3

Режим роботи: пн-сб 10:00-22:00, нд 12:00-22:00

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Фото: «Вибрані твори»

Опубліковано: 03 липня 2023
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