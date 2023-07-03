На Саксаганського відкрили лаунж-бар Slava U з кальяном і музичними вечорами

64
Ірина Маймур
share share

На вулиці Саксаганського розпочав роботу лаунж-бар Slava U.

Тут пропонують страви української та європейської кухні, авторські коктейлі і кальян, пише Posteat.

За дизайн інтер’єру закладу відповідала столична студія Znak Design. Фахівці обрали ключовими акцентами бар із «короною» з дерев’яних планок, а також чорний український орнамент на стіні. Також у лаунж-барі створили Insta-зону зі стилізованими темними дзеркалами.

Найближчим часом власники планують проводити музичні вечори із живими виступами та DJ-сетами.

Це вже другий заклад мережі Slava U, перший ресторан працює на Подолі.

Ціни: асорті маринованих делікатесів — 410 грн, біф тартар — 375 грн, теплий салат з телятиною та овочами гриль з вишневою ікрою — 350 грн, королівські креветки в соусі теріякі — 450 грн, медальйони з телячої вирізки під журавлиним соусом — 490 грн

Адреса: вул. Саксаганського, 13/42

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

Instagram

Фото: Znak Design, Slava U

Опубліковано: 03 липня 2023
share share
Найкраще українське кіно: оголосили номінантів на премію "Золота дзиґа" Найкраще українське кіно: оголосили номінантів на премію "Золота дзиґа" В Одесі попри охоронний статус зносять старовинний особняк Гавсевича В Одесі попри охоронний статус зносять старовинний особняк Гавсевича Київські активісти почали відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці Київські активісти почали відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці На Виноградарі відкрилася кав'ярня Brewsell На Виноградарі відкрилася кав'ярня Brewsell Український проєкт отримав бронзового лева у Каннах Український проєкт отримав бронзового лева у Каннах Кава, коктейлі і приставка: на Солом’янці відкрили кав’ярню-бар «Вибрані твори» Кава, коктейлі і приставка: на Солом’янці відкрили кав’ярню-бар «Вибрані твори» На фасад Палацу культури КПІ почали повертати автентичний облицювальний камінь На фасад Палацу культури КПІ почали повертати автентичний облицювальний камінь В Іспанії з'явився мурал «Мир у наших руках», присвячений Україні: фото В Іспанії з'явився мурал «Мир у наших руках», присвячений Україні: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.