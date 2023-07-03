На Саксаганського відкрили лаунж-бар Slava U з кальяном і музичними вечорами

На вулиці Саксаганського розпочав роботу лаунж-бар Slava U.

Тут пропонують страви української та європейської кухні, авторські коктейлі і кальян, пише Posteat.

За дизайн інтер’єру закладу відповідала столична студія Znak Design. Фахівці обрали ключовими акцентами бар із «короною» з дерев’яних планок, а також чорний український орнамент на стіні. Також у лаунж-барі створили Insta-зону зі стилізованими темними дзеркалами.

Найближчим часом власники планують проводити музичні вечори із живими виступами та DJ-сетами.

Це вже другий заклад мережі Slava U, перший ресторан працює на Подолі.

Ціни: асорті маринованих делікатесів — 410 грн, біф тартар — 375 грн, теплий салат з телятиною та овочами гриль з вишневою ікрою — 350 грн, королівські креветки в соусі теріякі — 450 грн, медальйони з телячої вирізки під журавлиним соусом — 490 грн

Адреса: вул. Саксаганського, 13/42

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

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Фото: Znak Design, Slava U