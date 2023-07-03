Найкраще українське кіно: оголосили номінантів на премію "Золота дзиґа"

88
Валерія Гуржий
share share

Члени Української кіноакадемії опублікували список номінантів на Сьому Національну кінопремію “Золота Дзиґа”.

Про це повідомили в Українській кіноакадемії.

До списку увійшло 58 фільмів: 14 повнометражних ігрових, 14 повнометражних документальних, 16 короткометражних ігрових, 7 короткометражних документальних, 4 анімаційні фільми та 3 серіали.

Найкращий фільм:

  • “Бачення метелика" Максима Наконечного
  • “Відблиск” Валентина Васяновича
  • “Клондайк” Марини Ер Горбач
  • “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча
  • “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука

Найкраща чоловіча роль:

  • Роман Луцький (“Відблиск”)

  • Аміль та Раміль Насірови (“Люксембург, Люксембург”)

  • Сергій Шадрін (“Клондайк”)
  • Олександр Яцентюк (“Памфір”)

Найкраща жіноча роль:

  • Рита Бурковська (“Бачення метелика”)
  • Соломія Кирилова (“Памфір”)
  • Оксана Черкашина (“Клондайк”)

З повним списком номінантів можна ознайомитися за посиланням.

Імена переможців VII Кінопремії будуть оголошені у липні 2023 року.

Раніше ми писали, що фільм «Люксембург, Люксембург» отримав нагороди на двох міжнародних кінофестивалях.

Опубліковано: 03 липня 2023
share share
В Одесі попри охоронний статус зносять старовинний особняк Гавсевича В Одесі попри охоронний статус зносять старовинний особняк Гавсевича Київські активісти почали відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці Київські активісти почали відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці На Виноградарі відкрилася кав'ярня Brewsell На Виноградарі відкрилася кав'ярня Brewsell На Саксаганського відкрили лаунж-бар Slava U з кальяном і музичними вечорами На Саксаганського відкрили лаунж-бар Slava U з кальяном і музичними вечорами Український проєкт отримав бронзового лева у Каннах Український проєкт отримав бронзового лева у Каннах Кава, коктейлі і приставка: на Солом’янці відкрили кав’ярню-бар «Вибрані твори» Кава, коктейлі і приставка: на Солом’янці відкрили кав’ярню-бар «Вибрані твори» На фасад Палацу культури КПІ почали повертати автентичний облицювальний камінь На фасад Палацу культури КПІ почали повертати автентичний облицювальний камінь В Іспанії з'явився мурал «Мир у наших руках», присвячений Україні: фото В Іспанії з'явився мурал «Мир у наших руках», присвячений Україні: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.