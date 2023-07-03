Найкраще українське кіно: оголосили номінантів на премію "Золота дзиґа"

Члени Української кіноакадемії опублікували список номінантів на Сьому Національну кінопремію “Золота Дзиґа”.

Про це повідомили в Українській кіноакадемії.

До списку увійшло 58 фільмів: 14 повнометражних ігрових, 14 повнометражних документальних, 16 короткометражних ігрових, 7 короткометражних документальних, 4 анімаційні фільми та 3 серіали.

Найкращий фільм:

“Бачення метелика" Максима Наконечного

“Відблиск” Валентина Васяновича

“Клондайк” Марини Ер Горбач

“Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча

“Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука

Найкраща чоловіча роль:

Роман Луцький (“Відблиск”)

Аміль та Раміль Насірови (“Люксембург, Люксембург”)

Сергій Шадрін (“Клондайк”)

Олександр Яцентюк (“Памфір”)

Найкраща жіноча роль:

Рита Бурковська (“Бачення метелика”)

Соломія Кирилова (“Памфір”)

Оксана Черкашина (“Клондайк”)

З повним списком номінантів можна ознайомитися за посиланням.

Імена переможців VII Кінопремії будуть оголошені у липні 2023 року.

Раніше ми писали, що фільм «Люксембург, Люксембург» отримав нагороди на двох міжнародних кінофестивалях.