Найкраще українське кіно: оголосили номінантів на премію "Золота дзиґа"

Члени Української кіноакадемії опублікували список номінантів на Сьому Національну кінопремію “Золота Дзиґа”.
Про це повідомили в Українській кіноакадемії.
До списку увійшло 58 фільмів: 14 повнометражних ігрових, 14 повнометражних документальних, 16 короткометражних ігрових, 7 короткометражних документальних, 4 анімаційні фільми та 3 серіали.
Роман Луцький (“Відблиск”)
Аміль та Раміль Насірови (“Люксембург, Люксембург”)
З повним списком номінантів можна ознайомитися за посиланням.
Імена переможців VII Кінопремії будуть оголошені у липні 2023 року.
Раніше ми писали, що фільм «Люксембург, Люксембург» отримав нагороди на двох міжнародних кінофестивалях.