Де поплавати в басейні просто неба: 17 місць у Києві та поблизу міста

Цього літа у Києві скасували пляжний сезон . Проте басейни під відкритим небом і пляжні комплекси у місті та у Київській області можуть врятувати від спеки. Розповідаємо, де насолодитись літнім теплом і поплавати у басейні.

Київ

Osocor Residence

Osocor Pool Scene має трирівневий каскадний басейн, тропічний душ, гідромасажну зону, дитячий басейн, комфортні бунгало, дуплекси та шезлонги. 37 метрів кристально чистої прохолоди у спекотний день. Завжди у наявності – прохолодні напої з льодом та музичний супровід від диджеїв. Крім цього – піщаний пляж, кришталеве озеро, пальмова алея, різноманітні види спорту для дорослих та дітей.

Ціни: Шезлонг біля басейну (одна людина) – будні – 700 грн, вихідні – 1000 грн; ліжко біля басейну (на двох) – будні – 1500 грн, вихідні – 2000 грн; бунгало біля басейну (на двох) – будні – 2000 грн, вихідні – 2200 грн; двоповерховий дуплекс біля басейну (розрахований на 10-х гостей) – будні – 5000 грн, вихідні – 8000 грн.

Адреса: вул. Виноградна, 2

Час роботи: Щодня з 9:00 до 20:00

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Sky Family Park

Басейн – одна з головних локацій великого парку, що працює у форматі міського відпочинку. Власники обіцяють теплу та кришталево чисту воду у величезному басейні під відкритим небом розміром 50x30 м. Басейн ділиться на дві частини – мілку та глибоку (мінімальна глибина басейну – 40 см, максимальна – 200 см). У разі повітряної тривоги в ТРЦ Sky Mall є укриття.

Ціни: вхід на територію басейну – у будні – 300 грн, вихідні – 400 грн. Шезлонг або пуф окремо – 200 грн. Дітям до 10 років включно безкоштовно.

Адреса: Київ, проспект Романа Шухевича, 2-т

Час роботи: Щодня 10:00 – 20:00

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Пірс 39

Зона відпочинку в форматі «міський пляж» з басейнами просто неба та баром. Для маленьких гостей – окремий басейн з аквагіркою. В будні дні з 8 до 11 басейн працює у спортивному режимі. Від закладу – гарантія безпеки води (багаторівневий фільтр), підігрів води до комфортної для купання температури (до 27 градусів), система аналізу та обробки води.

Основний басейн – 25 метрів, дитячий басейн з аквагіркою – 13 метрів.

На території ВДНГ є укриття.

Ціни: Понеділок – п’ятниця - діти (до 120 см) – 1 година – 60 грн, дорослі – 1 година – 120 грн; Вихідні та свята – діти (до 120 см) – 1 година – 90 грн, дорослі – 1 година – 180 грн. Оренда рушника – 50 грн, оренда шатра – 600 грн

Адреса: Київ, проспект Глушкова, 1, ВДНГ

Час роботи: Пн-Птн – 8:00 – 19:00, вихідні і свята – 9:00 – 19:00

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Sungrilla

Пляжний клуб знаходиться біля Рибальського мосту. В Sungrilla є два басейни (великий і менший – сімейний) з видом на Дніпро і ресторан.

Укриття є поряд на території елеватора.

Ціни: шезлонг – 400-500 грн (будні, вихідні), ліжко – 900 -1200 грн, бунгало – 1500-2000 грн

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 10

Час роботи: Пн-Чт 10:00-20:00, Пт-Нд 10:00-22:00

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Sandali

Це комплекс відпочинку на Трухановому острові на березі Дніпра. Глибина басейну від 60 см до 3 м. Працює пляжний бар, в меню алкогольні і безалкогольні напої. Кухня не працює, тож перекуси можна брати із собою. Для дітей є дитячий майданчик і батут. Якщо захочеться активності, тут можна пограти в пляжний волейбол та бадмінтон.

Поряд немає укриттів, відвідувачі у разі повітряної тривоги можуть залишити територію комплексу за власним бажанням.

Ціни: вартість відвідування басейну та шезлонг – 300 грн на весь день. Дітям до 7 років – безоплатно

Адреса: Труханів острів, Паркова дорога, 3

Час роботи: Басейн працює з 10:00 до 20:00, сам комплекс до 22:00

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Dniprovska Riviera

На території пляжного комплексу на Жуковому острові є зручні лежаки, відокремлені бунгало і ресторан. Глибина басейну – 1,4 метра. Є дитячий майданчик.

Укриттів поряд немає, у разі повітряної тривоги відвідувачі можуть залишити територію за власним бажанням.

Ціни: шезлонг – 400-500 грн (будні, вихідні), ліжко – 1000-1200 грн, бунгало – 1500-2000 грн, рушник – 100 грн

Адреса: Жуків острів, вул. Лютнева, 58К

Час роботи: Пн-Птн 10:00-21:00, Сб-Нд 09:00-21:00

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«Яхта»

Це сімейний комплекс відпочинку на Оболоні. Він має два басейни – для дітей та дорослих. Також для дітей є атракціони, динопарк, працюють аніматори. На території є ресторан і бар.

Ціни: шезлонг – 400-500 грн, ліжко – 600 грн, бунгало – 1500 за двох

Адреса: вул. Богатирська 26а

Час роботи: 08:00-20:00

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Fifty Beach Club

Пляжний комплекс на березі Дніпра в Гідропарку. Тут можна відпочити під музику диджеїв та замовити холодні напої у барі.

На території немає укриття.

Ціни: шезлонг на піску – 200-400 грн, шезлонг біля басейну – 350-600 грн (будні, вихідні)

Адреса: Броварський проспект, 5-м, Гідропарк

Час роботи: щодня 10:00 – 20:00

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Київщина

Glibivka Family park

Дачний готель “Глібівка” розташований серед соснового лісу на березі Київського моря, в 35 км від Києва. Тут можна орендувати будиночки, номери, таунхауси або окремо відпочити біля басейну. В період з 15 травня по 30 вересня діють 3 відкритих літніх басейни для дорослих і окремий літній басейн для дітей з водною гіркою. Температура води в дитячому басейні – 31 градус, у дорослому – 26 градусів.

На території працює ресторан. Укриття немає, у разі повітряної тривоги гості можуть спуститися у підвальне приміщення.

Ціни: 800 гривень за день для дорослого; 400 гривень для дитини до 12 років (для гостей готелю басейни – безоплатно)

Адреса: Вишгородський район, с. Глібівка, урочище Зелений Бір, 9

Час роботи: з 9:00 до 19:00

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Shelest

Зона відпочинку Shelest розташована на березі Київського моря. На території працюють два великих та один басейн для дітей, які можна відвідати окремо від проживання. “Єдина музика – звуки природи навколо”, – стверджують у комплексі. Також в Shelest можна записатися на масаж і SPA-процедури.

На території комплексу є укриття.

Ціни: Пн-Чтв – 800 грн/день (у вартість входять шезлонг та рушник), Птн-Нд – 1300 грн/день, дітям від 6 років – 50% вартості, дітям до 6 років – безоплатно

Адреса: Вишгородський район, дамба Київського водосховища, у напрямку с. Лебедівка

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Sosnovel

Заміський комплекс розташований у сосновому лісі біля Десни. Від Києва до Sosnovel їхати 30 км.

На території є басейн для дорослих довжиною 30 метрів та глибиною 1,5 метра, а також дитяча водойма глибиною 60 см. На місці можна скористатися лежаками, парасольками та міні-столиками. Прохолодні напої можна замовити в барі у дерев’яній альтанці. Під час повітряної тривоги можна пройти до підвального приміщення, яке використовується як конференц-зал.

Ціни: вартість абонементу Pool And Spa (відкритий та закритий басейни, хамам, сауна, соляна кімната) на день – Пн-Чт 790 грн, Пт-Нд 1000 грн. Дітям до 5 років – безоплатно

Адреса: Київська 100, село Воропаєв, Вишгородський район

Час роботи: 09:00–21:00

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Wish Aqua&Spa Resort

Спа-коплекс розташований на території закритого котеджного містечка «Вишневе містечко» в 20 хвилинах від Києва. Щоб відпочити біля води, потрібно замовити гостьовий візит на день. Він включає 5 басейнів, відпочинок в джакузі із морською водою, відвідування спа-зони з саунами та фітнес-зал. Літні басейни мають підігрів. На території є укриття.

Послугу не потрібно завчасно бронювати, лише повідомити номер машини за 15 хвилин до приїзду. Номери рецепції: (044) 58 58 777, +380 (67) 446 94 40.

Ціни: Пн-Птн – 1500 грн (рушник та шезлонг входять у вартість), Сб-Нд – 2000 грн

Адреса: вул. Набережна 29, село Вишеньки

Час роботи: з 9:00 до 21:00

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Sobi Club



Клуб відпочинку розташований в сосновому бору на березі Дніпра поблизу Хотянівки.

На території влітку працюють басейни з підігрівом: 18-метровий, 25-метровий разом з дитячим басейном і 50-метровий басейн.

В комплексі є також преміум-зона лише для людей віком від 15 років. Там пропонують додатково басейн з гідромасажем та pool-bar з гідромасажними сидіннями.

Ціни: від 700 грн за дорослого і від 500 грн за дитину (в оплату входить шезлонг, матрац, рушник)

Адреса: Вишгородський район, за 1 кілометр від Київської ГЕС у бік с. Хотянівка

Час роботи: 09:00–20:00

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Queen Country Club

Queen Country Club розташований посеред соснового лісу в селищі Козин.

На території комплексу є 26-метровий чорний басейн з підігрівом, дитячий басейн, pool-бар, шезлонги з парасольками, бунгало та ліжка, працює ресторан. В басейні є частковий підігрів, кажуть у комплексі.

Ціни: басейн та шезлонг Пн-Пт – 700 грн, Сб- Нд – 900 грн, бунгало Пн-Пт – 2200 грн, Сб-Нд – 2400 грн

Адреса: Обухівське шосе 55, село Козин

Час роботи: 10:00 – 22:00

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Shambala Wellness Club

Місце вільне від алкоголю та галасливих компаній. У комплекс можна з дітьми від 10 років.

Для відпочинку біля басейну необхідно придбати гостьовий візит. У вартість пакету Welcome Pool&Spa входять: користування відкритим басейном (шезлонг, парасолька, рушник), lounge-зона з пуфами, доступ до внутрішнього басейну з гідромасажем і протитечією, циркулярний душ, хамам і фінська сауна, соляна кімната та тренажерний зал. Біля басейну розташований літній бар. У комплексі працює ресторан аюрведичної кухні.



Ціни: Пн-Чт – 1000 грн, Птн-Нд – 1500 грн

Адреса: Київська область, Броварский район, с.Рожни, вул. Свободи, 67

Час роботи: 09:30 – 20:00

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Equides Club

Заміський парково-готельний комплекс має два басейни просто неба, зони з лежаками для відпочинку та pool-бар. У вартість гостьового відвідування входять місце зі шезлонгом та рушник.

Також на території комплексу працює кінний та гольф клуби.



Ціни: відвідування басейну Пн-Чтв – 900 грн, Птн-Нд – 1300 грн. У вартість включено шезлонг та рушник

Адреса: вул. Чапаєва 36, село Лісники, Новообухівська траса

Час роботи: 9:00-21:00

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Koncha Zaspa Park

До готельно-ресторанного комплексу можна доїхати за 20 хв від центру Києва.

На території знаходиться великий басейн площею 340 м² і глибиною 1,4 м. Поряд з басейном — бар, лежаки та ліжка.

Одночасно на території басейну може перебувати 300 осіб. На всій території 25 альтанок, розрахованих на різну кількість людей, також є дитячий майданчик та фото-зони. Окремо можна відвідати спа-центр з гідромасажною ванною та різними саунами.

Ціни: шезлонг Пн-Чтв – 400 грн, Птн-Нд – 500 грн, двомісне ліжко Пн-Чтв – 800 грн, Птн-Нд – 1200 грн

Адреса: Столичне шосе 275, Центральний парк Конча-Заспи

Час роботи: Пн-Птн 11:00-21:00, Сб-Нд 10:00-22:00

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