Український бренд годинників ZAVOD зібрав на Kickstarter майже $50 000

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Ірина Маймур
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Український виробник годинників ZAVOD зібрав на Kickstarter уже $49 446, хоча засновники бренду сподівалися лише на $5000.

Про це повідомляє видання Dev.ua.

ZAVOD представили на платформі годинник REAL TIME, який розробляли протягом двох років. Новою моделлю творці хотіли донести меседж: не забувайте цінувати кожну хвилину свого життя, адже невідомо, коли ваш світ може повністю змінитись.

REAL TIME — це сучасний годинник на основі дискової системи вимірювання часу. Він має мінімалістичний дизайн. Годинник розробив данський дизайнер українського походження Олексій Іскос.

ZAVOD створили спеціальне видання з написом WAR TIME на задній кришці годинника з тканинним ремінцем військового зеленого кольору. Також можна купити шкіряний або сітчастий ремінець чорного кольору на заміну.

Усі виручені з продажу годинників гроші команда бренду направить на допомогу цивільному населенню, що постраждало від війни. Кожен покупець спецвипуску отримає звіт про витрати коштів.

Фото: Kickstarter

Опубліковано: 04 липня 2023
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