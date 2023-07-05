На Бессарабці відкрили магазин азійських продуктів Asia Foods

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Марія Іващук
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На Великій Васильківській в ТК Arena City відкрили магазин азійських продуктів Asia Foods на місці, де раніше працювало кафе «Чашка» Ігоря Сухомлина.

Це другий магазин Asia Foods у Києві. Перший працює у ТРЦ Smart Plaza Obolon.

У Asia Foodsможна придбати набори для приготування азійських страв (для том ям, пад тай тощо), норі, снеки, супи швидкого приготування, консервовані фрукти, азійські соуси і солодощі.

Також у магазині є зона для самостійного приготування рамену.

Ціни: Тістечко моті Green Tea (210 г) – 198 грн, Тісто для гедза (38 аркушів) – 280 грн, кокосові вершки 400 мл – 104 грн, соус Шрірача (730 мл) – 417 грн, Чай матча shan wai shan (80 г) – 294 грн
Адреса: вул. Велика Васильківська, 1–3/2, ТК «Арена Сіті»
Режим роботи: 10:00-22:00
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Опубліковано: 05 липня 2023
Бессарабка
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