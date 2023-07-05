На Бессарабці відкрили магазин азійських продуктів Asia Foods

На Великій Васильківській в ТК Arena City відкрили магазин азійських продуктів Asia Foods на місці, де раніше працювало кафе «Чашка» Ігоря Сухомлина.

Це другий магазин Asia Foods у Києві. Перший працює у ТРЦ Smart Plaza Obolon.

У Asia Foodsможна придбати набори для приготування азійських страв (для том ям, пад тай тощо), норі, снеки, супи швидкого приготування, консервовані фрукти, азійські соуси і солодощі.

Також у магазині є зона для самостійного приготування рамену.