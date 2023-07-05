На Львівській площі відкрили заклад «Офіс-чай» із bubble tea та японським стритфудом

На Львівській площі запрацював заклад «Офіс-чай» від власниці й дизайнерки бренду Bibliotheque Nationale Ніки Малихіної та Ігоріо Бондаренка.

Про це повідомляє The Village Україна.

Власники надихалися епосом японського економічного дива, «хмарочосах корпорацій і автомобільній індустрії 70-80 років».

У закладі пропонують bubble tea за класичним рецептом, що з’явився на Тайвані у 80-х роках. Серед смаколиків є японський стритфуд: сендвічі кацу сандо й рисові кульки оніґірі.

Власники закладу не очікували такого ажіотажу під час роботи у тестовому режимі. Наразі вони планують відкрити ще декілька точок в інших районах Києва, зокрема на Подолі, Позняках, ВДНГ і у Солом’янському районі.

Ціни: кацу сандо з яйцем «Сніданок» – 160 грн, кацу сандо з тофу – 180 грн, кацу сандо з полуницею/малиною 180 грн, ніґірі з тунцем в соусі кімчі – 120 грн, оніґірі з копченою сливою – 120 грн, зелений або чорний чай – 100 грн, чай матча – 120 грн

Адреса: Львівська площа, 1

Режим роботи: щодня 12:00-20:00

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Фото: The Village Україна