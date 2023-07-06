На Подолі відкрили чайну Meditatea

Чайна студія-шоурум Meditatea переїхала з Дарниці на Поділ. Тепер заклад працює на вулиці Костянтинівській.

“Ми створили місце спокою, яке прекрасно доповнює київський трамвай, старі будівлі і хмари, які так приємно споглядати з балкончика й містян, що квапляться у справах чи гуляють затишними вуличками”, – кажуть у закладі.

В Meditatea можна забронювати столик для чаювання, а також замовити чайну церемонію. Також тут можна придбати чай, посуд і аксесуари для чайної церемонії.