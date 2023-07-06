На Подолі відкрили чайну Meditatea

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Марія Іващук
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Чайна студія-шоурум Meditatea переїхала з Дарниці на Поділ. Тепер заклад працює на вулиці Костянтинівській.

“Ми створили місце спокою, яке прекрасно доповнює київський трамвай, старі будівлі і хмари, які так приємно споглядати з балкончика й містян, що квапляться у справах чи гуляють затишними вуличками”, – кажуть у закладі.

В Meditatea можна забронювати столик для чаювання, а також замовити чайну церемонію. Також тут можна придбати чай, посуд і аксесуари для чайної церемонії.

Ціни: чайна церемонія з майстром з одним видом чаю на вибір (або 2 види чаю якщо учасників більше, ніж 5 осіб) – 350 грн/людина
Де: вул. Костянтинівська 22/17, код 157, 2 поверх
Час роботи: з середи по неділю 13:00-20:00
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Опубліковано: 06 липня 2023
Поділ
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