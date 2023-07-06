Компанія Meta запустила власний аналог Twitter — застосунок Threads

Компанія Meta (Facebook) запустила застосунок-конкурент Twitter. Він має назву Threads.

За перші сім годин від запуску до нової соцмережі долучилося понад 10 млн користувачів, повідомив Марк Цукерберг.

Meta позиціює Threads як «Instagram для текстових розмов‎». Застосунок підтягує опис профілю з Інстаграму, зберігаючи нікнейм. Також можна одразу підписатися в Threads на всіх, за ким ви слідкуєте в Інстаграмі, або обрати окремих користувачів.

Наразі застосунок доступний для завантаження в Google Play та App Store у понад 100 країнах, зокрема і в Україні. Однак він не поки що не працюватиме в Європейському Союзі. В Meta очікують на додаткові вказівки від Європейської комісії. Імовірно, вони очікуються у вересні.

Фото: Threads