В Ірпені відновили найвищий будинок. Він був пошкоджений російськими військовими

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Валерія Гуржий
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Найвищий будинок Ірпеня – 18-ти поверховий «Титан» з ЖК «Синергія 2+», який пошкодили російські військові, повністю відновили.

Про це повідомив міський голова Ірпіня Олександр Маркушин.

"Понад 1000 ірпінчан змогли повернутися додому - до своїх квартир", - зазначив він.

«Титан» був зруйнований навесні 2022-го під час обстрілів Ірпеня російськими військовими: монолітні перекриття і дах були понівечені, у деяких квартирах не залишилося навіть стін, вибиті були 90% вікон.

З моменту старту ремонтних робіт минуло 8 місяців. За цей час встигли:

  • відновити дах та монолітні конструкції;
  • провести внутрішні роботи по всьому будинку;
  • відновити стіни і фасад будинку;
  • замінити всі зруйновані вікна;
  • відновити блискавкозахист;
  • замінити світильники внутрішнього чергового освітлення;
  • відновити, а подекуди замінити світильники зовнішнього освітлення;
  • замінити тягові канати в усіх ліфтах;
  • відновити ангар для збору побутового сміття;
  • відновити тротуарну плитку та асфальтове покриття;
  • облаштувати прибудинкову територію.

Опубліковано: 07 липня 2023
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