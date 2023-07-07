В Ірпені відновили найвищий будинок. Він був пошкоджений російськими військовими

Найвищий будинок Ірпеня – 18-ти поверховий «Титан» з ЖК «Синергія 2+», який пошкодили російські військові, повністю відновили.

Про це повідомив міський голова Ірпіня Олександр Маркушин.

"Понад 1000 ірпінчан змогли повернутися додому - до своїх квартир", - зазначив він.

«Титан» був зруйнований навесні 2022-го під час обстрілів Ірпеня російськими військовими: монолітні перекриття і дах були понівечені, у деяких квартирах не залишилося навіть стін, вибиті були 90% вікон.

З моменту старту ремонтних робіт минуло 8 місяців. За цей час встигли: