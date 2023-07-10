В Україні запустили платформу «Місто нуль відходів»: для чого вона потрібна

Інтерактивну модель міста під назвою "Місто нуль відходів", яка зображує сучасну систему управління відходами, запустили в Україні.

Про це повідомили у громадській організації Zero Waste Alliance Ukraine, пише Еко.Район.

Платформа буде цікавою для громад, які прагнуть зменшити кількість відходів або перебувають у процесі відбудови після обстрілів чи деокупації.

Дізнавайтися можна про різні типи об'єктів та екопроєктів. Серед них:

міські компостери і городи;

системи заставної тари;

питні фонтани та водомати;

центри перевикористання речей;

сортувальні станції;

переробні підприємства;

екокрамниці тощо.

На мапі вже є кілька десятків адрес і контактів ініціатив. У розділі «‎Вікі» пояснюються їхні екологічні й економічні переваги, а також як кожен може реалізувати подібні проєкти.

Раніше ми писали, що до кінця 2023 року у Львові завершать будівництво сміттєпереробного заводу.