В Україні запустили платформу «Місто нуль відходів»: для чого вона потрібна

Інтерактивну модель міста під назвою "Місто нуль відходів", яка зображує сучасну систему управління відходами, запустили в Україні.
Про це повідомили у громадській організації Zero Waste Alliance Ukraine, пише Еко.Район.
Платформа буде цікавою для громад, які прагнуть зменшити кількість відходів або перебувають у процесі відбудови після обстрілів чи деокупації.
Дізнавайтися можна про різні типи об'єктів та екопроєктів. Серед них:
На мапі вже є кілька десятків адрес і контактів ініціатив. У розділі «Вікі» пояснюються їхні екологічні й економічні переваги, а також як кожен може реалізувати подібні проєкти.
Раніше ми писали, що до кінця 2023 року у Львові завершать будівництво сміттєпереробного заводу.