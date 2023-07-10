На ВДНГ відкрили сімейну піцерію-бар «Бабак» із неаполітанською піцою

На території ВДНГ відкрили сімейну піцерію-бар «Бабак» із неаполітанською піцою.

Тут піцу випікають у сучасній камʼяній печі, що є аналогом однорівневої помпейської дровʼяної печі. Куполоподібна форма зводу і камʼяного поду всередині неї забезпечує температурний режим 440 градусів. Завдяки цьому піца печеться всього 1,5 хвилини.

У меню закладу є 9 видів піци. Зокрема класична Маргарита, піца з прошутто та грушею та піца з гарбузом і горгондзолою. До піци пропонують «спалене вино» (італійську версію глінтвейну), безалкогольні напої, каву, какао та бочкове пиво.

Страви й напої з «Бабака» можна замовити додому через Bolt Food чи безкоштовно власною службою доставки.

Ціни: pizza Margherita — 230 грн, pizza Patate e Salsiccia — 310 грн, pizza Zucca e Gorgonzola — 300 грн, лимонад Яблуневий на розлив від 55 грн, розливне пиво з кеги від 85 грн

Адреса: ВДНГ, біля 5-го корпусу на парковці, 50 метрів ліворуч від центрального фонтану

Режим роботи: 11:00 — 21:00 (доставка 12:00 — 20:00)

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Фото: «Бабак»