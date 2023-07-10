Дивіться, як біля Стрийського парку у Львові відреставрували історичні двері-віяло

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Валерія Гуржий
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Фахівці відреставрували історичні дерев’яні двері будинку на вулиці Івана Франка, 144, що неподалік Стрийського парку.

Про це пише Спадщина Ua.

Так звані «двері-віяло», можуть відчинятися як всередину, так і назовні. Через цю особливість вони часто сильно знищуються.

«В процесі робіт двері розчистили від пізніших нашарувань темно-коричневої фарби та повернули їм автентичне покриття із проявленням природної текстури дерева. Ми замінили завіси, виготовили нові клямки та встановили фацетоване засклення», – розповів реставратор Ігор Вардзаль.

Тут було багато втрачених елементів. До прикладу, внизу дверей збереглася лише одна з шести автентичних тафель. Фахівці виготовили відповідну копію та встановили на місце.

Реставрацію проводили близько двох місяців за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» та за співфінансування німецького фонду Ебергарда Шьока.

Вартість реставраційних робіт становила 49 998 грн. З цієї суми фонд оплатив 34 999 грн, а іншу частину – мешканці, які раніше подали заявку на участь у міській програмі співфінансування.

Фото: Спадщина Ua

Опубліковано: 10 липня 2023
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