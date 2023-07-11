На Хрещатику відкрили кондитерську-кафе «Крендель» із десертами власного виробництва

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Ірина Маймур
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На Хрещатику запрацювала друга кондитерська-кафе харківської мережі «Крендель». Першу відкрили на вулиці Володимирській.

Нова локація двоповерхова. З другого поверху можна побачити краєвид на Хрещатик та Майдан Незалежності.

У «Кренделі» пропонують сніданки до 16:00, закуски, салати, рибні та мʼясні основні страви, а також десерти власного виробництва.

На честь відкриття у закладі діє акція «Безлім Апероль»: за 195 гривень (ціна одного коктейлю) гості можуть пити Aperol Spritz стільки, скільки забажають.

Ціни: сирники з маскарпоне та сезонними ягодами — 200 грн, вівсянка з білими грибами й соєвим соусом — 140 грн, запечений Камамбер — 185 грн, салат із баклажаном — 185 грн, лосось із пюре із трюфельним пюре та пюре із зеленого горошку — 350 грн, чізі манго-маракуйя — 110 грн

Адреса: вул. Хрещатик, 24

Режим роботи: щодня 08:00-22:00

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Фото: «Крендель»

Опубліковано: 11 липня 2023
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