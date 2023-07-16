З дворику на Рейтарській зник легендарний ворон Крум

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Валерія Гуржий
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У Києві з дворику на Рейтарській зник легендарний ворон Крум. Його зникнення виявили, коли прийшли годувати птаха.

Про це повідомляє “Ми-Україна”.

Микола годує птаха щодня. Цього ранку, коли він підійшов до клітки, то виявив, що вона відчинена, а ворона всередині немає.

“Подзвонили в поліцію,поліція подивилася всі камери і нічого не знайшла, сказали “будемо шукати”, але самі знаєте”, – розповів чоловік.

Наразі є дві версії зникнення Крума - крадіжка та навмисний випуск з клітки.

“До нас заходив,якийсь чоловік і говорив, що випустить птаха, якщо йому клітку більше не зроблять. І наступного дня він зник. Можливо, що ця людина, не знаю. Його завжди хотіли визволити, але самі розумієте, птах, який виріс в неволі та сюди потрапив з неволі, його звільнення – це для нього просто смерть”, – додав Микола.

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Фото: Ми Україна

Опубліковано: 16 липня 2023
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