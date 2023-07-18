«Хто, як не ми, спалить мости?»: «Укрпошта» випустила мерч на честь СБУ

«Укрпошта» створила новий мерч на честь СБУ з написом «Хто, як не ми, спалить мости?». Футболки та стікерпаки вже можна передзамовити.

Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський.

В «Укрпошті» зазначають, що підготували мерч заздалегідь і вирішили випустити в день, коли на Кримському мосту вчергове сталися вибухи.

Чорна футболка з написом «Хто, як не ми, спалить мости?» вартує 549 гривень. Стікерпак із 19 наліпок — 99 гривень.

Орієнтовний термін відправки замовлення — від 7 до 10 робочих днів.

Зазначається, що тематичні поштові марки з серії «Слава Силам оборони й безпеки України!» випустять 26 липня.

Фото: Ігор Смілянський