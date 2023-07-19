Сестри Фельдман випустили колекцію футболок. Кошти з продажу підуть на «Квіти України»

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Ірина Маймур
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Українські мисткині сестри Фельдман, майстерня друку Printostan й організатори благодійних подій «Стріха» випустили лімітовану колекцію футболок із принтом «Квіти України». Їх уже можна передзамовити.

Усі кошти з продажу футболок підуть на юридичну діяльність ГО «Зберегти Квіти України» й захист будівлі.

Футболка вартує 700 гривень. Наразі приймають замовлення на друк. Зробити це можна буде до 23 липня.

Раніше футболки з таким принтом від сестер Фельдман продавали на барахолці від «Квітів України» 9 липня.

Фото: «Зберегти Квіти України»

Опубліковано: 19 липня 2023
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