Сестри Фельдман випустили колекцію футболок. Кошти з продажу підуть на «Квіти України»

Українські мисткині сестри Фельдман, майстерня друку Printostan й організатори благодійних подій «Стріха» випустили лімітовану колекцію футболок із принтом «Квіти України». Їх уже можна передзамовити.

Усі кошти з продажу футболок підуть на юридичну діяльність ГО «Зберегти Квіти України» й захист будівлі.

Футболка вартує 700 гривень. Наразі приймають замовлення на друк. Зробити це можна буде до 23 липня.

Раніше футболки з таким принтом від сестер Фельдман продавали на барахолці від «Квітів України» 9 липня.

Фото: «Зберегти Квіти України»